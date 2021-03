Al Festival di Sanremo 2021 ha vinto il premio della critica Mia Martini, assegnato dalla sala stampa, e la sua canzone è tra le più apprezzate della competizione riservata alle Nuove Proposte. Ora Wrongonyou si prepara all’attività live.

Sono tanti i concerti di Wrongonyou nei club della penisola, in programma per il prossimo autunno. Con la speranza che il Covid-19 possa essere solo un ricordo, l’artista fissa le prime date degli appuntamenti dal vivo che lo porteranno in giro per l’Italia dal 5 novembre all’11 dicembre.

I concerti di Wrongonyou avranno inizio da Bari il 4 novembre. La seconda tappa del tour nei club è quella di Santa Maria Di Vico (CE) in programma per il 6 novembre. Il 27 novembre sarà la volta di Torino e il 29 di Milano con un concerto alla Santeria Toscana 31.

Sabato 4 dicembre Wrongonyou sarà in concerto al Monk di Roma; venerdì 10 a Bologna e sabato 11 dicembre a Roncade (TV), New Age.

I biglietti per assistere ai concerti di Wrongonyou in programma per il 2021 saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12.00 di martedì 16 marzo 2021 solo online e dalle ore 12.00 di domenica 21 marzo 2021 anche in tutti i punti vendita autorizzati dislocati nella penisola.

Durante il Sono Io Live, Wrongonyou presenterà l’album Sono Io, disponibile dallo scorso 12 marzo nei negozi e in digitale anticipato dal brano sanremese Lezioni Di Volo, classificatosi al quarto posto nella sezione delle Nuove Proposte del 71esimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Lezioni Di Volo è stato pubblicato anche in un esclusivo vinile, nella sua versione originale e acustica, esaurito in soli tre giorni.

I concerti di Wrongonyou nel 2021

Venerdì 5 novembre 2021 – Bari @ Officina degli Esordi

Sabato 6 novembre 2021 – Santa Maria a Vico (CE) @ SMAV

Sabato 27 novembre 2021 – Torino @ Circolo della Musica

Lunedì 29 novembre 2021- Milano @ Santeria Toscana 31

Sabato 4 dicembre 2021 – Roma @ Monk

Venerdì 10 dicembre 2021 – Bologna @ Locomotiv Club

Sabato 11 dicembre 2021 – Roncade (TV) @ New Age Club