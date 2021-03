A una settimana dall’ultima puntata, si torna a parlare del Commissario Montalbano e de Il metodo Catalanotti. Un episodio sconvolgente che ha ribaltato completamente le carte in tavola. Il protagonista interpretato da Luca Zingaretti infatti si innamora completamente di Antonia, personaggio a cui Greta Scarano presta il volto.

L’attrice è stata ospite a Domenica In dove insieme alla padrona di casa, Mara Venier, alla giornalista Giovanna Botteri e a Ornella Muti (quest’ultima in collegamento da casa), ha discusso del suo personaggio e della reazione che ha ricevuto sui social. “Sono entrata non sapendo quasi niente di lui”, ha esordito Greta Scarano. “Parlava poco della sua compagna, zero.”

In passato, Montalbano ha avuto delle infatuazioni, ma mai un vero e proprio coinvolgimento sentimentale come è accaduto per Antonia. “Sui social mi danno della rovina famiglie, ma io sono un’interprete!” si è poi difesa, ironizzando sulla cosa. “Il commissario è stato un po’ vigliacco perché l’ha fatto per telefono”, è intervenuta invece Mara, riferendosi al fatto che Montalbano ha lasciato Livia, la fidanzata storica, con una telefonata. Una scena che ha sollevato un polverone sui social, dove molti utenti hanno condannato il tanto “fedele” protagonista – che alla fine, così fedele non lo è, visto che manda all’aria un rapporto di oltre vent’anni per una donna conosciuta da neanche 24 ore.

A proposito del primo bacio tra Montalbano e Antonia, l’attrice ha parlato del gran lavoro svolto da Zingaretti sul set, non solo da attore ma anche da regista dell’episodio: “Luca ci teneva molto a questa scena. Montalbano non subito cede, ci pensa un attimo. Parte di questa puntata l’ha girata lui e si reso disponibile. Fa un interessante lavoro sui sottotesti. Dentro quelle brevi frasi vuole che dentro ci siano altre intenzioni. Doveva decidere il personaggio di Antonia quando baciarlo. All’inizio quasi lo ferma infatti.”

Greta Scarano, però, non si sente come Antonia, anzi, tifa per Montalbano e Livia: “Empatizzo con la moglie, mi rivedo in lei e mi chiedo: cosa stiamo facendo?” Per la Botteri, Livia è l’unica che tiene saldo il rapporto, anche se: “Era scritta la fine. Poteva essere meno vigliacco e dirglielo in faccia.”

“Il commissario e l’uomo sono due cose diverse“, ha commentato la Muti. “Anche lei (Livia) è stata molto rapida e lui ha preso la balla al balzo.” Come finirà la storia tra Montalbano e Antonia? “Vorrei che si rendesse conto che lui è troppo vecchio per lui e che tornasse da Livia”, ha confessato la Botteri. Comunque vada, Mara Venier ha un unico desiderio: Montalbano deve proseguire.

La puntata intera di Domenica In del 14 marzo è visibile a questo link.