Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novella, una donna “molto sensibile” che gli ha trasmesso l’amore per la musica.

“Buon Kom-pleanno, mamma Novella!!!”, scrive il Blasco sui social oggi nel condividere un paio di foto in compagnia di sua mamma. La ricorda come una donna estremamente sensibile che lo ha segnato molto. Fu lei a trasmettere a Vasco Rossi l’amore per la musica ma anche il valore dell’onestà.



“Mia madre, donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco.. Mi ha trasmesso l’amore per la musica e l’onestà”, spiega l’artista. “Da piccolo mi diceva di non dire le bugie e le ho creduto. Tutta la mia storia è fatta di cose non calcolate”, continua.



Gli insegnamenti di sua madre sono stati fondamentali per il percorso artistico ed umano di Vasco. Il principale, nonché quello che ricorda con maggior piacere: “Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni…”. Ne ha fatto un mantra e lo ha sempre seguito perseguendo la verità ad ogni costo e presentandosi al pubblico italiano solo ed esclusivamente per ciò che è realmente.



Mamma Novella oggi è molto fiera ed orgogliosa del percorso artistico di suo figlio e ancora adesso non riesce a spiegarsi le milioni di persone che amano, seguono e supportano Vasco Rossi, adoranti delle sue parole in musica. Per lei tutti i fan sono come dei figli, racconta ancora il Blasco, che oggi condivide sui social post e storie in onore del compleanno di sua madre.

“Ancora oggi mia madre non si capacita che c’è tanta gente che vuole bene a Vasco Rossi…e vede tutti i miei fan un po’ come figli suoi”, conclude Vasco Rossi nel messaggio di auguri a mamma Novella.

Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novelle e il suo messaggio per lei: