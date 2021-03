Ieri sera allo Stadio San Siro il Napoli di mister Gennaro Gattuso è sceso in campo con il coltello tra i denti, mostrando grinta, cuore e voglia di tornare alle pendici del Vesuvio con in tasca tre punti fondamentali per la corsa alla conquista di un posto in Champions. Gli azzurri, infatti, hanno battuto uno spaesato Milan con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Matteo Politano nel secondo tempo, un goal nato da una splendida azione orchestrata da Elseid Hysaj (che ha fatto un bell’anticipo in difesa facendo partire l’azione) e Piotr Zielinski (che ha sfornato un assist al bacio). Attualmente la classifica vede i diavoli rossi occupare la seconda posizione a quota 56 punti (-9 dai cugini dell’Inter), ed i partenopei agganciare la Roma al quinto posto con 50 punti.

L’amara sconfitta del Milan non è stata accettata, né digerita (sia dalla società che dal gruppo squadra). Verso la fine del secondo tempo si sono sollevate enormi polemiche per un rigore reclamato e “preteso” dai rossoneri, poi non concesso dall’arbitro Pasqua richiamato al VAR per rivedere il possibile fallo. Sempre negli ultimi minuti finali del match Theo Hernandez si scaglia su Victor Osimhen, falciandolo con un tackel durissimo, che gli è costato “solo” il cartellino giallo.

Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Mattino’, al triplice fischio Gigio Donnarumma è parso a dir poco furioso: il portiere rossonero e della Nazionale italiana ha sfogato tutta la sua rabbia esclamando ad un componente della panchina azzurra la frase “Siete una banda”. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, amico dell’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia, sarebbe intervenuto per placare gli animi accesi e accompagnare Gigio negli spogliatoi (dove poi i due si sono scattati un selfie sfoggiando entrambi un bel sorriso).