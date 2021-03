Lo smartphone pieghevole Xiaomi è molto atteso dai fan del brand e non solo. In effetti dopo le serie Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, ci si chiede proprio come il produttore cinese approccerà alla nuova tecnologia. A tal proposito, circola in queste ore un nuovo concept del futuro device, in immagini abbastanza eloquenti. Come riportato anche da GizChina, quanto ci attende dovrebbe avere l’aspetto e il design riportato ad inizio articolo.

Il pieghevole Xiaomi assomiglierebbe e non poco al Samsung Galaxy Fold (sia di prima che di seconda generazione). I display a bordo del dispositivo sarebbero sempre due, dunque uno esteso ed interno e l’altro dalle dimensioni più contenute e utilizzabile quando lo smartphone è chiuso. Rispetto al concorrente c’è però da dire che proprio il pannello esterno appare più grande e sulla carta dunque ancora più utile.

Sempre il concept oggi a disposizione per il pieghevole Xiaomi mette in mostra anche un comparto fotoocamera principale in tutto e per tutto simile a quel nuovo Xiaomi Mi 11. Impossibile è fornirne le specifiche già ora ma probabilmente l’elemento hardware potrebbe essere mutuato in toto dalla serie ammiraglia che inizia a raccogliere importanti consenti.

A quando il pieghevole Xiaomi e a che prezzo

Siamo ancora nell’ambito dei concept e purtroppo non in quelle delle immagini dal vivo del pieghevole Xiaomi. Tuttavia è più che probabile che il telefono giungerà sul mercato nel corso del 2021. Impossibile è pensare che il produttore perda l’occasione di guadagnarsi la sua quota di mercato per la tecnologia, ora in pratica quasi tutto nelle mani di Samsung e solo in parte di Huawei e Motorola.

Il prezzo del dispositivo potrebbe essere ben al di sotto di quello dei suoi rivali, almeno se la società deciderà di perseguire la sua solita politica commerciale aggressiva. Magari il foldable sarà a portata di più tasche, anche ben al di sotto dei 1000 euro.