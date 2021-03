Presa di posizione di Fedez sui ritardi dei vaccini. Il rapper e imprenditore milanese nelle stories su Instagram mostra lo schermo del cellulare di sua nonna che nelle ultime ore ha ricevuto la comunicazione di un ritardo nell ricevimento del vaccino anti Covid.

Come sottolinea Il Sole 24 Ore la prospettiva del governo di vaccinare almeno l’80% della popolazione entro settembre 2021 sta incontrando diversi problemi. Tra i motivi si individua il taglio delle consegne dell’AstraZeneca che si ripercuote, inevitabilmente, sulle prenotazioni degli over 80. La vaccinazione per gli anziani dovrebbe essere completata entro la fine di marzo, ma una serie di concause sta facendo slittare gli appuntamenti. Il problema è stato oggetto di polemiche anche da parte delle forze politiche, dal PD alla Lega di Matteo Salvini con denunce incrociate di personale medico esiguo e scarsità delle dosi.

In Lombardia, in particolare, i medici di base hanno tempestato di e-mail il Palazzo della Regione per segnalare il disagio dei loro pazienti.

Tra le “vittime” di questa situazione c’è anche la nonna di Fedez. La signora, infatti, nella giornata del 6 marzo ha ricevuto la comunicazione del ritardo della somministrazione del vaccino e il rapper, che in quel giorno si trovava ancora a Sanremo con il brano Chiamami Per Nome in coppia con Francesca Michielin, commenta su Instagram: “Tutto francamente assurdo“.

“Cara cittadina, caro cittadini, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa della consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità”.

La riflessione di Fedez sui ritardi dei vaccini si sposta, più in generale, su tutti quegli anziani che come sua nonna si vedono slittare l’appuntamento. “Tra 10 giorni compio 90 anni“, scrive la nonna di Fedez per rispondere all’SMS per evidenziare l’emergenza e far capire alle strutture che esiste una certa impellenza anagrafica che non può conoscere ritardi.

Il messaggio di Fedez sui ritardi dei vaccini anti-Covid è dunque una protesta che abbraccia i disagi accusati dai cittadini più anziani, tra i quali c’è anche la sua nonna 90enne.