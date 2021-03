Si era detto che le AirPods 3 potessero essere presentate il prossimo 23 marzo (che in effetti ci era sembranto troppo vicino), ma le indiscrezioni trapelate in ultimo riferiscono che le nuove cuffie true wireless dell’azienda di Cupertino non saranno pronte prima del terzo trimestre, per arrivare sul mercato per la fine dell’anno. Come riportato da ‘macrumors.com‘, a parlare è stato il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale sarà estremamente difficile veder debuttare le prossime AirPods 3 nelle settimane che verranno.

Le cuffie true wireless della società californiana restano un prodotto altamente appetibile, sebbene il divario rispetto alla concorrenza si stia progressivamente assottigliando per l’esperienza utente offerta, da alcuni preferita, e soprattutto per i prezzi, decisamente più contenuti. L’analista ha anche affermato che se Apple volesse davvero differenziarsi dai competitors dovrebbe puntare su una maggiore integrazione hardware degli auricolari, rendendoli, per esempio, capaci di monitorare l’attività fisica. C’è da migliorare le spedizioni per il futuro, pertanto bisognerà che la mela morsicata si dia una mossa, mettendo a frutto tutta l’esperienza maturata negli anni nel segmento.

La fonte sopra citata è più che affidabile (in genere l’analista non sbaglia un colpo, quindi è difficile credere possa trattarsi di un errore da parte sua): a questo punto dubitiamo che le AirPods 3 possano essere realmente presentate il 23 marzo; magari occorrerà per davvero aspettare un altro po’ di tempo, anche se non sappiamo ancora quanto. A qualcuno sarà piaciuta l’idea di conoscere le nuove cuffie true wireless di Cupertino tra non molti giorni: dispiace informarvi che molto probabilmente bisognerà ancora attendere, sperando che l’azienda californiana doti il proprio prodotto di novità capaci di lasciare il segno (che giustificherebbero anche il prezzo). Se avete delle domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.