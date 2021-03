Al via dal 15 marzo la miniserie The Investigation su Sky Atlantic: basata su un fatto realmente accaduto e abbastanza recente, noto alle cronache come il caso del sottomarino, il format ricostruisce le indagini sull’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall, che fu uccisa in circostanze mai del tutto chiarite nell’agosto del 2017.

Una serie drammatica che però si pone l’obiettivo della fedeltà storica: The Investigation, creata e diretta da Tobias Lindholm, è stata realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller, l’investigatore capo incaricato del caso, e dei genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall.

La trama di The Investigation parte dal momento in cui il capo della Omicidi della polizia di Copenaghen Jens Møller (interpretato da Søren Malling) e il suo team si ritrovano ad indagare su un caso che avrebbe fatto di lì a poco il giro del mondo. Quando Møller arriva in ufficio per il classico briefing mattutino, un investigatore riferisce lo strano caso di un sottomarino artigianale scomparso nel nulla: a bordo c’erano la giornalista svedese Kim Wall e l’inventore del sottomarino stesso. Quando più tardi nel corso della giornata il sottomarino viene rinvenuto, solo l’inventore viene salvato prima che dell’improvviso affondo del mezzo. Kim è ancora dispersa e il sottomarino è in fondo al mare: come gestire un caso così complesso?

The Investigation ricostruisce nel dettaglio le indagini e le motivazioni che spinsero gli inquirenti a non darsi per vinti nonostante i numerosi ostacoli da affrontare per risolvere il giallo. Il caso del sottomarino è affrontato in The Investigation dal punto di vista degli inquirenti e di quanti – polizia, sommozzatori, operatori della giustizia, medici legali – si adoperarono per fare luce sulla sorte della Wall. Un caso che arrivò in tribunale grazie ad un pubblico ministero (interpretato da Pilou Asbæk) tenace e convinto della solidità del caso, nonostante le pochissime prove a disposizione. Un racconto che è anche un omaggio a chi si batte quotidianamente per la verità e la giustizia.

Al via su Sky Atlantic coi lunedì 15 marzo alle 21.10, The Investigation è disponibile anche on demand su NowTv e in anteprima nella sezione extra per i clienti Sky da più di 3 anni. Ecco le trame dei primi due episodi.

Durante il briefing mattutino del capo della Squadra Omicidi di Copenhagen, un detective riporta uno strano caso: un sottomarino ‘artigianale’ è scomparso…

Moller è costantemente incalzato dai giornalisti che vogliono sapere notizie sul caso della giornalista svedese scomparsa, mentre le teorie complottistiche aumentano.