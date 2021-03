Nel centenario della nascita dell’Avvocato, arriva la serie sulla famiglia Agnelli: a dirigerla sarà la nipote di Gianni, Ginevra Elkann, figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, che vuole ricostruire la dinastia del patron Fiat in un grande racconto corale.

Si tratta di una co-produzione internazionale, attualmente in fase di sviluppo: la serie sulla famiglia Agnelli è stata annunciata in esclusiva da Variety e confermata poco dopo dalla Elkann, in un’intervista nel programma tv Verissimo.

La regista sta lavorando alla serie sulla famiglia Agnelli con la sua società Asmara Film insieme al produttore Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e a Virginia Valsecchi per Capri Entertainment.

La Elkann ha presentato la serie sulla famiglia Agnelli come una saga familiare che sarà ricostruita a partire da materiali inediti, carteggi privati, ma anche ricordi d’infanzia. A fare da fulcro alla trama sarà il rapporto tra Gianni Agnelli e Donna Marella Caracciolo, durato oltre mezzo secolo e dal quale sono nati i figli Edoardo (morto suicida a 46 anni, nel 2000) e Margherita Agnelli. “I miei nonni si amavano molto, erano una coppia, una squadra. Mio nonno aveva un grande senso della famiglia” ha dichiarato la Elkann, preannunciando che la serie sulla famiglia Agnelli sarà raccontata con “lo sguardo delle donne della mia famiglia: partendo dal matrimonio dei miei bisnonni fino a quello dei miei nonni“.

La regista e produttrice cinematografica, sorella di John e Lapo, si appresta a dirigere la serie sulla famiglia Agnelli dopo aver debuttato alla regia nel 2019 con Magari, altro dramma familiare, che ha scritto con Chiara Barzini e in cui ha diretto Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Mai uscito nelle sale a causa dell’emergenza Covid, il film è stato presentato al Locarno Film Festival nel 2019 ed è stato reso disponibile in streaming su Raiplay nel 2020: all’uscita ha ottenuto buone recensioni ed è valso alla Elkann la candidatura a migliore opera prima ai Ciak d’Oro 2020.