Appresa la notizia della vittoria del brano Rain On Me per la categoria Best Pop Duo/Group Performance ai Grammy 2021 Ariana Grande scrive in italiano a Lady Gaga per congratularsi per il risultato.

Ricordiamo a tal proposito che Lady Gaga si trova in Italia per le riprese del film House Of Gucci nel quale interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci condannata come mandante dell’omicidio che tra l’altro si è espressa in maniera negativa sulla popstar. La stessa Lady Gaga ha espresso su Twitter la sua gioia per la vittoria ai Grammy 2021 e l’amica e collega Ariana Grande le ha dedicato un post sui social.

La sorpresa è l’impiego della lingua italiana nelle parole di chiusura del messaggio. Non una scelta casuale: le due popstar condividono le origini italiane dalla parte dei bisnonni. Ariana Grande, infatti, si è sempre dichiarata italoamericana in quanto i suoi bisnonni Antonio Grande e Filomena Lavenditti partirono nel 1912 da Gildone, in Molise, alla volta degli Stati Uniti come emigrati.

Lady Gaga, invece, il cui nome di battesimo è Stephani Joanne Angelina Germanotta, ha origini siciliane. Suo nonno nel 1908 emigrò negli Stati Uniti partendo da Naso, in provincia di Messina. Per questo Ariana Grande scrive in italiano a Lady Gaga proprio quando quest’ultima si trova in Italia per l’ennesima prova della sua carriera di attrice.

Rain On Me è contenuta nell’ultimo disco in studio di Lady Gaga, Chromatica (2020) ed è già il singolo dei record. Ariana Grande e Lady Gaga, infatti, sono il primo duo tutto al femminile ad aver vinto nella categoria Best Pop Duo/Best Group Performance, un doppio successo nella loro carriera.

“Ti voglio bene”, queste sono le parole con cui Ariana Grande scrive in italiano a Lady Gaga al termine di un lungo messaggio di affetto postato sui social per celebrare la vittoria ai Grammy 2021.