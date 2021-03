Arrivano indubbiamente segnali positivi, in queste ore, per quanto riguarda il bonus collaboratori sportivi. Dopo una lunga attesa, caratterizzata anche dall’incertezza sul Decreto Sostegno di cui vi ho parlato la scorsa settimana, finalmente abbiamo dichiarazioni ufficiali di Draghi assai incoraggianti. La categoria sarà tutelata anche nel 2021, almeno per quanto concerne le prime mensilità da erogare, e nel corso della settimana appena iniziata passeremo una volta per tutte al cosiddetto “nero su bianco”.

In arrivo il bonus collaboratori sportivi 2021: le date dei primi pagamenti

Dunque, tra il 18 ed il 19 marzo il bonus collaboratori sportivi 2021 dovrebbe essere ufficiale, ovviamente per coloro che hanno già presentato l’apposita domanda, dimostrando di avere tutti i requisiti del caso per poter ottenere l’agevolazione in questione. La tabella di marcia, secondo quanto riportato da alcune fonti in queste ore, dovrebbe essere molto chiara, con pagamenti che a detta di Draghi arriveranno alle categorie coinvolte in tempi ristretti e senza la solita burocrazia.

Per farvela breve, una volta ufficializzato il nuovo Decreto Sostegno, il governo dovrebbe concedere qualcosa come venti giorni al Mef per procedere coi vari bonifici ai beneficiari. Questo vuol dire che i primi pagamenti dovrebbero arrivare nello scorcio iniziale di aprile. Presumibilmente, subito dopo Pasqua, mettendo almeno per ora la parola fine alla situazione di emergenza che in tanti stanno vivendo in Italia. Auspicando ovviamente che non ci siano ulteriori imprevisti in merito.

Un piano da 32 miliardi di euro che non è stato toccato e che, di conseguenza, andrà a coprire anche il bonus collaboratori sportivi di cui si parla tanto da alcuni mesi a questa parte. Non resta che attendere le prossime mosse da parte del governo, sperando che il Decreto Sostegno preveda effettivamente tempistiche precise, come quelle che ho provato a portare alla vostra attenzione con l’approfondimento di stamane.