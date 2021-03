Ci sono ulteriori indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 15 marzo, per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite, in riferimento al cosiddetto aggiornamento 275. Si tratta a conti fatti della patch di gennaio, che abbiamo iniziato ad analizzare un paio di settimane fa anche sul nostro magazine, in seguito alle prime segnalazioni in Cina. Cerchiamo di capire come stiano cambiando le cose per un dispositivo ancora oggi molto popolare in Italia e nel resto d’Europa, con notifica OTA in rapida diffusione nel Vecchio Continente.

Cosa sappiamo su Huawei Mate 20 Lite e sul nuovo aggiornamento 275

Nello specifico, abbiamo da un lato un contributo da parte di Huawei Central, mentre dall’altro su Facebook ci sono le prime segnalazioni da parte degli utenti con Huawei Mate 20 Lite che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento 275. Sulla carta, il pacchetto software risulta già in distribuzione nel Regno Unito. Questo aggiornamento risolve diversi livelli di exploit e problemi, incluse quattro anomalie che il produttore cinese ha definito di livello critico nel sul bollettino ufficiale, una media e 25 a priorità alta.

Detto questo, al momento è difficile prevedere quali funzioni extra potrebbero essere assicurate a Huawei Mate 20 Lite con il nuovo aggiornamento di gennaio, fermo restando che il primissimo rollout assicurato all’Asia non ha fatto emergere particolari plus. La questione non verte tanto sulle novità extra, quanto sull’eventuale impatto che l’aggiornamento potrebbe avere nei confronti della durata della batteria. Insomma, tenete gli occhi aperti anche in termini di autonomia.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più anche sotto questo punto punto di vista. Nel frattempo, qualora abbiate ricevuto il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite, non esitate a commentare l’articolo di oggi con ulteriori indicazioni per il pubblico italiano. Come vi state trovando con il dispositivo commercializzato più di due anni fa?