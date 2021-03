Sono snervanti i problemi con il codice OTP al momento della prenotazione vaccino over 70 in Campania: dalla giornata di ieri 13 marzo, Sul sito Soresa indicato dalla regione guidata dal governatore De Luca, in tanti sono stai invitati a fornire la loro adesione per le somministrazioni di siero anti-Covi. Peccato che il sistema sia andato decisamente in tilt e, a distanza di ore, in molti non riescano ancora a terminare l’operazione.

L’annuncio della possibilità di fornire la propria adesione è giunto nella tarda mattinata di ieri per gli over 70. Comprensibile è stata la corsa all’accesso della piattaforma Soresa che, già nel primo pomeriggio, ha mostrato grosse difficoltà nella gestione delle tante richieste. Ebbene, nonostante il lento caricamento delle pagine per la registrazione, in molti sono giunti al termine della procedura ma si sono poi bloccati sul passaggio finale. Il codice OTP necessario per validare la richiesta non è giunto via SMS sui telefoni di una gran numero di cittadini interessati, bloccando qualsiasi fase successiva.

I tanti problemi con il codice OTP per la prenotazione vaccino over 70 hanno spinto la stessa Regione Campania a scrivere un cominciato in cui è stato chiarito che l’SMS di verifica della registrazione potrebbe tardare svariate ore, per l’elevato numero di adesioni dei cittadini. La validità del codice dovrebbe essere di 48 ore, dunque gli utenti raggiunti dal messaggio potranno utilizzarlo in un secondo momento, proprio per terminare la procedura iniziata (magari) nella giornata di ieri.

Dopo alcune prove effettuate in redazione possiamo dire che i problemi codice OTP per la prenotazione vaccino over 70 non sono risolvibili neanche dopo una serie di tentativi sul sito Soresa. Ad ogni tentativo di accesso alla piattaforma, ogni passaggio risulta bloccato proprio per la mancata ricezione della stringa di verifica. La speranza è che nelle prossime ore la situazione si sblocchi.