Rocco Schiavone 4 debutta a due anni di distanza dalla terza stagione. A causa della pandemia, il nuovo ciclo di episodi è slittato dall’autunno alla primavera 2021.

Il primo appuntamento è disponibile il 15 marzo sulla piattaforma RaiPlay, mentre la messa in onda avverrà in due distinte serate; il 17 e il 24 marzo. Solo due episodi, rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore, compongono la quarta stagione, ma non per mancanza di idee. Molto semplicemente i romanzi di Antonio Manzini, su cui la fiction con Marco Giallini è basata, sono terminati.

A proposito dei nuovi appuntamenti – e si spera non siano gli ultimi – lo scrittore ha dichiarato alla stampa:

Rocco chiude un caso che era già cominciato in ‘Fate il vostro gioco’, che riguarda il Casinò di Saint Vincent. Nel secondo episodio, invece, lo troviamo in ospedale, dove si apre un caso che lui non avrebbe avvicinato se non fosse stato un degente.

Rocco Schiavone 4 racconterà anche storie degli altri personaggi, tra cui gli amori di Casella (interpretato da Gino Nardella) e di Scipioni (Alberto Lo Porto). Lo stesso non si può dire per il protagonista.

Non aspettiamoci un lieto fino per il burbero vicequestore, trasferito da Roma ad Aosta per comportamento disciplinare. Come ha affermato Manzini: “La parola ‘felicità’ non fa parte del vocabolario di Rocco”.

Giallini ha fatto eco alle parole dello scrittore, dichiarando che Schiavone “ha dei momenti di felicità, ma è un po’ vittima di Dio”. L’amore non è nei piani di Rocco Schiavone, forse perché ancora ancorato al ricordo della moglie defunta Marina. Infatti, secondo il regista Simone Spada – che torna dietro la macchina da presa dopo la terza stagione: “Se dovesse incontrare qualcuno non vivrà mai l’amore felice. Non è quello che cerca. I suoi amori sono tumultuosi”.

Quindi le storie di Rocco Schiavone si concluderanno dopo la quarta stagione? In realtà c’è ancora il racconto online L’amore ai tempi del Covid, pubblicato durante la pandemia. Dopo di che, il materiale cartaceo a cui attingere si esaurisce. Manzini, però, ha annunciato che è in uscita un nuovo romanzo con protagonista il suo amato vicequestore.

Con o senza libri, la speranza è che le indagini di Schiavone possano proseguire anche oltre la quarta stagione.