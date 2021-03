Lolita Lobosco 2 ci sarà oppure no? Il finale della prima stagione andrà in onda questa sera e questo chiuderà il caso del giorno ma non la storia della protagonista interpretata da Luisa Ranieri che si è detta già pronta a tornare sul set barese per il seguito. In realtà sono tanti gli indizi che riguardano il possibile rinnovo della fiction di Rai1 e non solo l’intero cast che ha già confermato la propria disponibilità ma anche gli ascolti portati a casa in queste settimane nonostante le polemiche legate all’accendo di Luisa Ranieri e alcuni luoghi comuni.

A dire la sua nei giorni scorsi è stato Filippo Scicchitano che nella serie di Rai1 presta il suo volto a Danielo. In un’intervista a DiPiù Tv si è detto pronto a tornare sul set e ritrovare proprio la protagonista e tutti gli altri colleghi anche se ammette che non ci sono notizie certe al momento:

Al momento non so nulla, ma spero proprio si faccia. Sarebbe bellissimo ritrovare Luisa Ranieri sul set e, ovviamente, anche tutto il resto del cast di attori e della troupe.

La Rai non si è ancora pronunciata ufficialmente sull’arrivo di Lolita Lobosco 2 magari già nella prossima stagione televisiva ma siamo sicuri che il personaggio creato dalla penna della Genisi tornerà ancora nel prime time di Rai1 dopo quattro settimane intense in cui gli ascolti sono stati stellari. Non è la prima volta che la Ranieri ha concesso la sua disponibilità per le fiction di Rai1 e già in passato è stata protagonista de La Vita Promessa tornando per ben tre stagioni. Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più in relazione ad un possibile rinnovo, questo è certo.