Ermal Meta a Domenica In, ospite di Mara Venier nella puntata di domenica 14 marzo. Due giorni dopo il rilascio del nuovo album, Tribù Urbana, e una settimana dopo il Festival di Sanremo 2021, Ermal Meta torna su Rai1 ma stavolta solo in collegamento.

Ermal si trova infatti a Milano, che da domani sarà zona rossa, e non ha potuto raggiungere la Venier a Roma.

“Sei soddisfatto?”, la prima domanda di Mara Venier.

“Sono felicissimo, è andata veramente da paura, meglio di così non si poteva”, la risposta di Ermal Meta che al Festival ha portato Un Milione Di Cose Da Dirti e si è classificato al terzo posto. Il cantautore ha inoltre vinto il premio Bigazzi per l’arrangiamento.

“A volte le canzoni ci metti tanto a scriverle perché ci metti tanto ad inglobarle dentro di te. Questa canzone probabilmente è maturata dentro di me per un po’ di tempo e poi sono bastati 10 minuti per buttarla fuori”, racconta Ermal Meta a Domenica In sul nuovo singolo.

Mara Venier gli chiede poi di condividere con il publico di Rai1 il momento più brutto e il momento più bello vissuto a Sanremo. “Momenti brutti non ce ne sono stati”, chiarisce Ermal Meta. Il momento più bello invece per lui è stato vincere il premio Bigazzi. “Ho ricevuto anche un messaggio da parte della signora Bigazzi”, aggiunge entusiasta. L’entusiasmo vale anche per il primo posto in classifica del suo nuovo disco di inediti.

Tribù Urbana è disponibile dal 12 marzo ed Ermal si è detto “Felice perché neanche questo è un risultato scontato soprattutto di questi tempi in cui la musica sembra avere un ruolo minore, di minore importanza”.

Mara Venier ed Ermal Meta si lasciano con una importante promessa: “La prima uscita (di Ermal, ndr) sarà da zia Mara”, quando la Lombardia lascerà la zona rossa.