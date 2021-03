Come vedere i Grammy in diretta dall’Italia?

Mancano ormai solo poche ore all’attesa cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Quest’anno, anche i Grammys devono fare i conti con la pandemia Covid-19 che ne stravolge completamente lo show. Tanti gli ospiti in scaletta nella serata aperta da Harry Styles ma quasi tutte le performance sono state preventivamente registrate.

La cerimonia dei Grammy Awards 2021 sarà divisa in due diversi parti ed inizierà alle 17.00 di domenica 14 marzo a Los Angeles, l’1 di notte in Italia (la notte tra il 14 marzo e il 15 marzo).

Inizialmente in programma per lo scorso 31 gennaio, la cerimonia è stata posticipata e riorganizzata a causa della pandemia Covid-19.

Come vedere i Grammy dall’Italia

A trasmettere l’evento sarà la CBS in streaming ma anche il sito ufficiale della manifestazione musicale più attesa a livello internazionale: www.grammy.com.

Il primo blocco sarà quello disponibile in streaming sul sito www.grammy.com e nel corso del quale verranno consegnati la maggior parte dei premi. Ad aprirlo sarà il cantante Harry Styles che avrà a disposizione qualche minuto in più rispetto agli altri ospiti. Sui canali social della Recording Academy verranno inoltre condivise in diretta brevi clip riassuntivi.

La seconda parte dei Grammy Awards 2021 sarà disponibile in esclusiva per CBS, sono sui canali della CBS.

A condurre i Grammy sarà il comico Trevor Noah, anche conduttore di The Daily Show. Non sarà al tradizionale Staples Center stavolta, bensì in collegamento dal Convention Center di Los Angeles, la location scelta per l’edizione dei Grammy in pieno Covid.

Gli ospiti dei Grammy Awards 2021

Taylor Swift, Cardi B, Bad Bunny, Black Pumas, Brandi Carlile, Da Baby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch.

Aprirà lo spettacolo Harry Styles.

Tra i nominati spiccano i nomi di Beyoncé con 9 nomination, seguita da Dua Lipa (6 nomination), Roddy Ricch (6) e Taylor Swift (6). LE NOMINATION DEI GRAMMY 2021