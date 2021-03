WhatsApp sta per introdurre anche un’altra novità relativa ai messaggi vocali, oltre a quella che permetterà di velocizzare la riproduzione degli stessi (immaginate il sollievo in caso di note vocali particolarmente lunghe). La modifica di cui vogliamo parlarvi oggi, come riportato da ‘tuttoandroid.net‘, si associa alle doppie spunte blu, che dapprima figuravano di fianco alla registrazione quando il destinatario ascoltava la nota vocale, pur con la conferma di lettura disattivata.

Da questo momento in poi, servirà che entrambi gli utenti, mittente e destinatario, abbiano attiva la conferma di avvenuta lettura (altrimenti le doppie spunte blu non compariranno al fianco della nota vocale nel momento in cui viene riprodotta). Nel primo caso si parlava di un bug, che è stato corretto per omologare il servizio rispetto al funzionamento dei messaggi di testo (è stato ritenuto più coerente, cosa che sentiamo di condividere anche noi, dal nostro punto di vista). Un’altra cosa che vi farà piacere apprendere è relativa al fatto che è anche possibile visualizzare l’ora in cui le note vocali sono state ascoltate, sia per quanto riguarda le chat singole che quelle di gruppo. Per scoprirlo bisogna selezionare con una pressione prolungata il proprio messaggio vocale, quello che avete registrato di vostro pugno, cliccare sui tre punti in alto a destra e selezionare la voce ‘Info’ per leggere tutti i dettagli relativi al messaggio in questione.

Potrete così scoprire quando la nota vocale è stata consegnata, visualizzata e riprodotta, proprio come avviene con i messaggi di testo (magari non ve ne siete mai accorti, ma questa possibilità prima non c’era per i messaggi vocali, ed è stata introdotta da poco tempo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.