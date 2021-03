Manca poco al debutto di Un Passo dal Cielo 6. La nuova stagione della fiction, anticipata con un promo a dir poco clamoroso, inizierà finalmente in primavera su Rai1.

Come è stato ampiamente svelato, il nuovo ciclo di puntate cambia titolo e formato. Francesco Neri non è più il capo della forestale, ma si occuperà del benessere del territorio da civile. Nel nuovo capitolo, la sua missione è quella di interrompere lo sfruttamento di una miniera alle Cinque Torri, in provincia di Belluno.

Le riprese si sono spostate dal Trentino Alto Adige al Veneto: addio quindi al meraviglioso Lago di Braies che aveva fatto da sfondo alle vicende ambientate nelle prime cinque stagioni.

In precedenza vi avevamo riportato che il lancio di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani (questo il titolo scelto per il nuovo capitolo) era previsto il 18 marzo. La nuova data è invece il 1° aprile per un totale di otto puntate consecutive (salvo variazioni nel palinsesto).

Chi ritroveremo nel cast? Di sicuro c’è la conferma di Daniele Liotti, al suo terzo anno nel ruolo di protagonista. Al suo fianco, Enrico Ianniello (visto di recente ne Il Commissario Ricciardi) nei panni del commissario Vincenzo Nappi. E ancora: Gianmarco Pozzoli che torna a interpretare l’assistente capo di polizia Huber Fabricetti e Jenny De Nucci nel ruolo di Isabella Ferrante.

Tante le new entry che animeranno Un Passo dal Cielo 6: da Giusy Buscemi nella parte di Manuela, sorella di Nappi, ad Anna Dalton (L’Allieva), Serena Iansiti (Il Commissario Ricciardi) ed Aurora Ruffino (Braccialetti Rossi, I Medici, Non Dirlo al Mio Capo 2). A quanto pare non rivedremo Pilar Fogliati (a meno che non appaia in qualche flashback) poiché sembra che il personaggio dell’etologa Emma sia deceduta. Questo non è comunque una sorpresa; i fan della fiction Rai sanno che la giovane era già malata, e dopo il lieto fine avuto con Francesco nel finale della quinta stagione, pare non sia riuscita a sopravvivere.

Ma sarà davvero così? E se il promo televisivo ci avesse ingannato? Lo scopriremo solo il 1° aprile.