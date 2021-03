Siamo ancora troppo severi quando parliamo di Pablo Honey, e dobbiamo ammettere che severo è stato il contesto storico in cui quei 5 sbarbi dell’Oxfordshire tentavano di collocarsi almeno dal 1985. The Bends dei Radiohead è quel punto di rottura che fa grande ogni artista, e il primo quinquennio degli anni ’90 è saturo di roba (e robaccia) nuova.

C’è il grunge, Kurt Cobain è appena morto, c’è l’ondata funk rock, c’è il punk melodico e c’è il brit pop che fa mobbing su ogni realtà che arriva dal Regno Unito. Una scena, quella britannica, che probabilmente è fossilizzata nei canoni estetici dei Beatles, dei Queen, dei Sex Pistols, del post punk e inevitabilmente del brit pop.

Nel 1994 gli Oasis hanno lanciato Definitely Maybe e i Radiohead hanno tentato l’approccio un anno prima con Pablo Honey. Il Regno Unito probabilmente non è pronto per qualcosa di nuovo, e questo è The Bends. Thom Yorke ha una voce pazzesca e la sua dimensione va ben oltre la pressa del brit pop, per questo The Bends dei Radiohead è ancora oggi difficile da collocare.

Con il secondo album Thom Yorke e soci appendono al chiodo le mancanze di Pablo Honey e innalzano il loro muro creativo, ci si chiudono dentro e iniziano a fare di meglio. Il risultato è quella High & Dry, è nel labirinto di Just ed è nella dolcezza straziante di Fake Plastic Trees. Poesia, rumore. Le chitarre di Jonny Greenwood non hanno bisogno di snocciolare riff né di pompare troppo sulle frequenze: la loro presenza è il delizioso rumore capace di disturbare anche quando la distorsione è bypassata.

The Bends dei Radiohead è determinante per questo: arriva quando nessuno è pronto, crea il distacco netto dal disco di esordio e getta le basi per rendere immortale la band di Thom Yorke.