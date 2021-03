Ci sono novità sul fronte degli smartphone Huawei e anche Honor, per dirla tutta. L’aggiornamento EMUI 11 potrebbe non essere garantito a molti modelli del produttore e non per una mancata strategia software, semmai nell’ottica di un obiettivo molto lungimirante ossia quello di garantire direttamente l’esperienza Harmony OS per il numero più grande di dispositivi possibile.

Secondo il leaker DigitalJun citato anche dalla fonte Huawei Central, l’obiettivo sarebbe proprio il seguente: procedere con l’aggiornamento diretto ad Harmony OS senza passare per la sola interfaccia utente EMUI 11 per un numero non meglio precisato di smartphone Huawei ma anche Honor (almeno quelli lanciati prima della scissione del brand). Nessuno step intermedio dunque ma l’intenzione sarebbe quella di permettere l’abbandono dell’esperienza Android ad un numero importante di utenti già entro la fine del 2021. I dispositivi interessati dalla rivoluzione darebbero addirittura 300 milioni (di cui 200 solo smartphone).

Dopo EMUI 11, l’interfaccia non verrebbe neanche più sviluppata in una nuova versione. Occhi puntati tutti sul perfezionamento di Harmony OS sul quale si scommette davvero tutto, nell’ottica di rendersi del tutto indipendenti da Google e dal suo Android. Come annunciato più volte, il processo di transizione partirà nel mese di aprile con il lancio del primo device con a bordo la nuova esperienza, di certo la serie Huawei P50. A seguire, sempre più modelli riceveranno il supporto del nuovo OS e il passaggio a quest’ultimo avverrà in maniera semplice e immediata attraverso un semplice aggiornamento. Non mancherà una prima fase di sperimentazione beta pubblica della prossima novità. Quest’ultima non potrà che prendere forma prima in Cina per poi diffondersi nel resto del mondo, Europa ed Italia compresa.

Nel corso delle prossime settimane non mercherà il reveal di una pianificazione esatta per la prima diffusione di Harmony OS sugli smartphone Huawei e Honor. Non resta altro da fare che attendere notizie ufficiali dal produttore e cominciare ad entrare nell’ottica che l’esperienza EMUI sia davvero al capolinea.