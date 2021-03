Orietta Berti a Verissimo porta con sé la nuova esperienza sanremese. La cantante è reduce, infatti, dal Festival di Sanremo 2021 con la canzone Quando Ti Sei Innamorato che ha conquistato il 9° posto.

Dalla kermesse esce vincitrice ideale, con tanti colleghi che le hanno mandato attestazioni di stima e che hanno votato per lei, ma la grande sorpresa è stato il gradimento del pubblico più giovane e della critica: “Questo è l’anno in cui mi hanno apprezzato di più”. Quando entra nel salotto di Silvia Toffanin indossa abiti sgargianti ed esordisce con una battuta: “L’avrei messo al Festival ma mi avrebbero scambiata per Achille Lauro“.

Autoironica e saggia, Orietta Berti a Verissimo racconta che ogni sera sentiva al telefono il suo Osvaldo e non manca, ovviamente, un po’ di sarcasmo sulle disavventure di cui si è resa protagonista nella cinque giorni della città dei fiori. Oltre alla sera in cui ha violato il coprifuoco per recuperare gli abiti di scena e a quella volta in cui ha allagato la stanza d’albergo dopo aver messo a bagno dei fiori, Orietta non si è fatta mancare nulla.

Ci sono le gaffe dei nomi storpiati, dai “Naziskin” anziché Maneskin ed “Ermal Metal” anziché Ermal Meta. Silvia Toffanin le fa notare che tutto l’insieme l’ha resa la vera diva del Festival di Sanremo, una gara in cui Orietta è ritornata dopo tanti anni. Quest’anno, per esempio, ha gareggiato con artisti che fanno ricorso all’autotune.

“Loro sono abituati così”, dice l’usignolo di Cavriago mentre Silvia Toffanin la incalza: “Tu sei contro, vero?”, ma la capacità di Orietta Berti di non scomporsi è notevole: “Il mio è incorporato, ce l’ho naturale“.

Orietta Berti a Verissimo racconta la sua carriera con la serenità di chi dalla musica ha avuto tanto, e anche dalla vita: oggi è felice, come lei stessa si definisce, e i suoi occhi non mentono.