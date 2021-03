Kaley Cuoco vestirà i panni dell’iconica attrice Doris Day in una serie biopic prodotto dalla Warner Bros. Stando a Variety, tramite la sua compagnia Yes, Norman, l’ex star di The Big Bang Theory ha acquistato i diritti sul libro autobiografico Doris Day: Her Own Story, pubblicato dallo scrittore AE Hotchner e dalla stessa Day, frutto di diverse interviste avute con l’attrice.

Morta all’età di 97 anni nel 2019, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come cantante negli anni ’40, che le ha permesso di essere lanciata a Hollywood. Nei decenni successivi, Doris Day ha acquistato sempre più notorietà grazie ai film Non sparare, baciami (1953); L’uomo che sapeva troppo (1956) di Alfred Hitchcock, in cui ha cantato Que Sera, Sera (Wutely Will Be, Will Be), canzone diventata iconica; Il gioco del pigiama (1957); e Il letto racconta (1959) con Rock Hudson e Tony Randall.

Nell’immaginario collettivo, la Day è considerata come “la fidanzatina d’America” per la sua personalità tradizionale da classica ragazza della porta accanto, bionda e intraprendente. Negli anni Settanta, l’attrice si allontanò progressivamente dai riflettori per concentrarsi sulla lotta per la protezione degli animali attraverso la fondazione Doris Day Animal League fondata nel 1987.

Dopo aver interpretato Penny per dodici stagioni di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco ha fondato la sua compagnia di produzione tramite la quale ha acquistato i diritti sul libro The Flight Attendant, producendo e recitando nella serie omonima di HBO Max. Grazie al ruolo da protagonista della spericolata assistente di volo, la Cuoco ha ricevuto numerose nomination, dal SAG al Golden Globe.

La serie è stata rinnovata per una seconda stagione prevista nella primavera del 2022. In questo nuovo arco narrativo, Cassie Bowden si imbarcherà in “una nuova avventura”. Secondo lo showrunner Steve Yockey, la protagonista è una sorta di personaggio di Alfred Hitchcock che finisce coinvolto involontariamente in guai e cospirazioni internazionali molto più grosse da gestire. Una delle storyline da gestire nella seconda stagione di The Flight Attendant sarà quella legata alla sobrietà di Cassie. L’assistente di volo cercherà con tutte le sue forze di smettere di essere un’alcolista, ma la strada non sarà affatto semplice.