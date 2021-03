Nello scegliere i 5 più grandi successi di Ligabue ci si può far male. Poeta metropolitano e rocker sempre ispirato, Luciano ha dato lustro alla sua Correggio estendendo il beneficio a tutta la scena italiana. Mai scontato, capace di trovare rime e metafore a regola d’arte, riesce ad avvicinare chiunque alla sua musica.

Per coloro che ancora non si sono avvicinati al rocker di Correggio è d’uopo ascoltare una carrellata dei più grandi successi, le canzoni più rappresentative che oggi non possono mancare nella scaletta dei concerti.

Piccola Stella Senza Cielo (1990)

Chiunque, almeno una volta, ha ascoltato Piccola Stella Senza Cielo e si è commosso. La dolcissima ballata è contenuta nel disco d’esordio, Ligabue (1990) ed è una canzone senza tempo.

Urlando Contro Il Cielo (1991)

Liberatoria, rock e celebrativa, Urlando Contro Il Cielo è contenuta nel secondo album Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn (1991) ed è il brano che fa infiammare il pubblico dalle prime note.

Certe Notti (1995)

Un arpeggio, un 6/8 e un racconto della vita notturna on the road, il tutto con la sensibilità blues che Ligabue ha centellinato nel capolavoro Buon Compleanno, Elvis! (1995), il disco che lo ha consacrato a rockstar italiana per eccellenza. Certe Notti è oggi la canzone più famosa di Ligabue.

Gli Ostacoli Del Cuore (2006)

La carriera di Ligabue è costellata anche di duetti eccellenti. Questo è il caso de Gli Ostacoli Del Cuore, il memorabile duetto con Elisa contenuto nel disco Soundtrack ’96-’06 (2006) dell’artista friulana. Il singolo è il 42° brano più venduto in Italia nel 2006. Ligabue l’autore del testo e della musica.

Mi Ci Pulisco Il Cuore (2021)

Mi Ci Pulisco Il Cuore non può mancare tra i più grandi successi di Ligabue, pubblicato nel 2021 e incluso nel disco 7 (2020) e già notevole per il gioco di parole del titolo, oltre all’indiscusso talento del rocker di Correggio.