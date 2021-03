Dopo il coming out Gabriel Garko torna sul set in veste di dottore. L’annuncio è arrivato poco fa sui social dove l’attore si è mostrato in tutto il suo splendore con tanto di camice in quella che sembra essere una stanza di ospedale il lettone sullo sfondo. Al momento non ci sono molto dettagli sul suo nuovo progetto ma i fan stanno già gongolando per quello che sembra essere il ritorno alla fiction dell’attore dopo l’abbandono di qualche anno fa. Finalmente le cose per lui stanno cambiando e dopo tanta sofferenza e dolore, dopo aver fatto i conti con la sua verità e il suo coming out, per Gabriel Garko è arrivato il momento di tornare a lavoro.

Pensando al successo di Luca Argentero e della sua Doc Nelle tue Mani, non ci vuole molto a pensare che Mediaset stia pensando ad un medical puntando proprio sull’unico che ha macinato ascolti per Canale5. Ma cosa bolle in pentola? Sarà una fiction tipo L’Isola di Pietro mixando medical e giallo o camminerà nel soldo di successo di Doc? Al momento non ci sono dettagli che possano aiutarci a rispondere a questa domanda ma la foto postata da Gabriel Garko basta a far impazzire i fan pronti a farsi curare dal loro attore del cuore.

Ecco la foto postata sui social:

Garko ha lasciato la televisione e la recitazione nel 2017, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. In quegli stessi anni ha detto addio al suo personaggio de L’Onore e il Rispetto prendendo parte alla nuova fiction dal titolo Non è stato mio figlio con Stefania Sandrelli. Proprio l’anno seguente decide di ritirarsi dalle scene per questioni personali, forse le stesse che lo hanno portato al Grande Fratello Vip 2020 per liberarsi del fardello che ha condizionato la sua vita fino a questo momento.