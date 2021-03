La settimana che sta per concludersi è stata caratterizzata, nella sua prima parte, da problemi Wind Tre, in particolare per l‘accesso dell’area riservata del sito da parte di clienti e rivenditori e ancora per l’app. Le stesse identiche anomalie hanno interessato anche l’operatore low-cost corrispondente Very Mobile. Ebbene, forse correlato alle difficoltà ad oggi del tutto risolte, la nota e autorevole agenzia Bloomberg ha parlato di sospetto attacco ai sistemi di sicurezza.

Proprio da Bloomberg giungerebbe la certezza di una comunicazione giunta al personale interno di Wind Tre SpA in cui si parlerebbe appunto di minaccia alla sicurezza di alcune postazioni di lavoro dell’azienda. A dare notizia del pericolo sarebbe stato naturalmente l’amministratore delegato di Wind Tre Jeff Hedberg in persona, attraverso una e-mail dedicata inviata alla forza lavoro. Più nel dettaglio ben 40 computer della società avrebbero subito interruzioni improvvise e tutti i documenti presenti al loro interno, per un po’ di tempo, non sarebbero stati accessibili. Di qui il timore che, nel periodo “di buio”, qualcuno abbia invece avuto accesso ad un’importante mole di dati.

Non è stata confermata da nessuna fonte la stretta correlazione tra il probabile attacco hacker e i problemi Wind Tre degli scorsi giorni ma la connessione appare anche plausibile. Sempre nella nota ufficiale commentata da Bloomberg si parla di una percentuale esigua di dispositivi sul totale, ossia solo lo 0.6%, interessati dalle interruzioni anomale. Ancora, si afferma che l’azienda ha lavorato duramente al ripristino della situazione alla sua piena normalità. Magari sulla questione si otterranno presto nuovi dettagli, dallo stesso canale ufficiale dell’operatore mobile. Sta di fatto che, come già preannunciato, tutte le anomalie che ad inizio settimana avevano riguardato il sito e anche l’app per il servizio mobile sono rientrate. Si spera poi che gli interventi tecnici messi in campo possano scongiurare qualsiasi conseguenza rischiosa per la base clienti.