Il 23 marzo sarà il giorno in cui verranno presentati i prossimi OnePlus 9, che dovrebbe essere accompagnato dal primo smartwatch del produttore cinese. Le indiscrezioni a riguardo sono state tante nel tempo, ma adesso il momento di vedere lanciato l’indossabile sembra finalmente essere arrivato. Il video teaser pubblicato sull’account Twitter ufficiale dell’OEM non lascia spazio ad altre interpretazioni. Non ci sono informazioni precise sulle specifiche tecniche del OnePlus Watch (se così possiamo chiamarlo), che, stando a quanto ribadito dall’azienda cinese, sarà puntuale, sano e si prenderà cura di voi anche mentre dormite (non c’è dubbio che si tratti di uno smartwatch).

You asked for it. You're getting it. — OnePlus (@oneplus) March 12, 2021

Era il mese di gennaio scorso quando presso il Bureau of Indian Standards (BIS) vennero certificate due versioni dell’indossabile, con numeri modello W501GB e W301GB. Potrebbe essere proprio l’India il Paese designato per il debutto ufficiale del OnePlus Watch (cosa che poi permetterebbe al produttore cinese di sondarne l’appetibilità per un eventuale lancio globale). Il dispositivo includerà i classici sensori per il monitoraggio delle attività quotidiane (comprese quelle dedicate allo sport) e del sonno.

Non sappiamo quale sarà il prezzo che l’OEM riserverà al suo primo orologio intelligente (è difficile collocarlo anche perché non si conoscono i dettagli tecnici che lo caratterizzeranno): potrebbe costare quanto i prodotti di fascia alta griffati Apple o Samsung, oppure magari mantenersi entro gli standard dei modelli cinesi più economici (ce ne sono molti). Sta di fatto che l’azienda cinese ha atteso molto per lanciare il suo primo OnePlus Watch: ci aspettiamo grandi cose dall’indossabile. Il 23 marzo ne sapremo di più, oltre a conoscere anche i prossimi top di gamma OnePlus 9. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.