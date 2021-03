Come è morto Giovanni Gastel? Il famoso fotografo, di fama internazionale, vanta all’attivo gli scatti già belli dei principali personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo a livello internazionale.

Tra i tanti, ha fotografato Vasco Rossi, Maradona, Pino Daniele, Barack Obama, Fiorello, Johnny Depp, solo per citarne alcuni, ma anche Tiziano Ferro, Zucchero, Lapo Elkann, Bebe Vio e Carlo Cracco.

Giovanni Gastel è scomparso oggi. A darne l’annuncio è l’agenzia di stampa Ansa – che ha appreso la notizia dall’ufficio stampa del fotografo – alla quale hanno fatto eco i messaggi dei personaggi che nel corso degli ultimi anni hanno avuto la possibilità di posare per lui.

Tra i primi a salutarlo, il rocker di Zocca Vasco Rossi, che ha condiviso una selezione di scatti da lui realizzati negli scorsi anni, rammaricato per questa scomparsa.

“Oggi Gastel ci ha lasciati. Nei suoi scatti tutto era perfetto…. fondamentale. Mi mancherà”, le parole del Blasco su Instagram.

Giovanni Gastel aveva 65 anni ed era ricoverato in condizioni già gravissime all’ospedale di Milano Fiera. A stroncarlo è stato il Covid. Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Giovanni Gastel si è affermato come fotografo di moda per poi occuparsi anche di ritratti e di progetti artistici. Numerosi i cantanti e gli attori nel suo portfolio.

Al Maxxi di Roma era stata da poco inaugurata una mostra dedicata a lui e alla sua arte, attraverso i suoi magnifici scatti, dal titolo Giovanni Gastel. The People I Like.

Di recente aveva lavorato alla campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane, cantante che abbiamo visto in gara tra i Campioni al recente 71esimo Festival di Sanremo vinto dal gruppo rock dei Maneskin (secondo posto per Francesca Michielin e Fedez, terzo Ermal Meta).