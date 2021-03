Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato giunte dalla Spagna, pare che per la prossima stagione possa esserci il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Una rivelazione che ha del clamoroso circa il possibile addio di CR7 alla Juventus, eliminata agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. A rendere nota la bomba di mercato, riportata anche da Sky Sport, è stato Josep Pedrerol, noto giornalista de ‘El Chiringuito’, tv molto vicina e attenta alle vicende che riguardano il club madrileno. Le notizie che circolano nella capitale iberica sostengono che il procuratore dell’attaccante portoghese, Jorge Mendes, avrebbe fatto già un sondaggio in casa Real per un possibile ritorno ai blancos.

Ora come ora non c’è alcuna ufficialità, quella tra Mendes e la dirigenza del Real Madrid sarebbe stata solamente una chiacchierata informale per capire se una possibile operazione sarebbe fattibile, anche se molto difficile. Attualmente Cristiano Ronaldo, in termini contrattuale, è legato alla Juventus con un ingaggio di 30 milioni di euro netti a stagione, in scadenza per l’estate 2022. Qualora il portoghese dovesse essere venduto, la società bianconera incasserebbe circa 25-30 milioni di euro, così da evitare minusvalenze. Questi che restano potrebbero essere gli ultimi mesi di CR7 alla Juve e nel campionato di Serie A, ma la questione più ardua del suo possibile addio riguarda l’aspetto fiscale: infatti, solo in Italia l’attaccante 36enne ha la possibilità di pagare esclusivamente il 25% del suo reddito, cosa molto difficile da rendere simile in altri Paesi.

Come riportano i famosi quotidiani spagnoli ‘AS’ e ‘Marca’, il ritorno del numero 7 con i ‘Blancos’ sarebbe più che gradito. A distanza di tre anni, sia il Real Madrid (senza il porotoghese) che la Juventus (con CR7) non sono riusciti a vincere alcun trofeo internazionale, cosa niente affatto positiva per i due club. Dopo la recente eliminazione della ‘Vecchia Signora’ in Champions, il campione lusitano ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né espresso le sue sensazioni pubblicamente. Questo potrebbe essere un segnale che contribuisce alla possibile separazione dal club torinese a fine stagione.