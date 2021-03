Arriva un altro bebè nella famiglia de Le Regole del Delitto Perfetto. Dopo le due gravidanze di Karla Souza, anche Aja Naomi King diventerà finalmente mamma dopo aver desiderato a lungo un figlio.

L’11 marzo, l’attrice de Le Regole del Delitto Perfetto (titolo originale How to Get Away With Murder) ha condiviso la bellissima notizia che aspetta il suo primo figlio ha parlato del difficile percorso che l’ha portata alla dolce attesa.

In un post su Instagram, l’interprete di Michaela ne Le Regole del Delitto Perfetto ha rivelato di aver subito due aborti spontanei in precedenza e ha spiegato perché è così importante per le donne poter parlare liberamente di questi argomenti per far sapere a tutte le altre che non sono sole .

L’attrice de Le Regole del Delitto Perfetto, che ha detto addio alla serie con la sesta ed ultima stagione quasi un anno fa, ha voluto aprirsi su un argomento delicato come l’aborto spontaneo per sottolineare come il dolore di una perdita – due, nel suo caso – sia un sentimento universale che accomuna tutte le donne passate attraverso quest’esperienza. La King ha parlato del suo primo figlio come di un “bambino arcobaleno“, locuzione usata per indicare un bebè nato dopo un aborto spontaneo, un neonato partorito senza vita o morto subito dopo la nascita.

Non so davvero da dove iniziare a esprimere la pienezza della nostra immensa gioia di accogliere un bambino nella nostra famiglia. Con questo voglio anche esprimere che questo bellissimo viaggio non è stato privo di crepacuore. Questo è il mio bellissimo bambino arcobaleno. All’inizio non ero sicura di condividere la mia esperienza perché mi sentivo come se tante altre persone avessero avuto esperienze peggiori di me, ma ho capito che non posso trattare il dolore come uno sport olimpico, come se fossimo in concorrenza e solo coloro che hanno le storie peggiori detengano il diritto di parlarne. Non importa quanto sia grande nella tua mente, il dolore è dolore e la perdita è perdita, qualunque sia il grado. E una volta che ne sei toccato, rimane con te per sempre.

Il post di Aja Naomi King de Le Regole del Delitto Perfetto ha sottolineato l’importanza dell’accettazione: dopo due aborti è necessario un percorso psicologico per accettare il fatto che lei e il bambino sono entrambi sani e che stavolta “questo bel regalo rimarrà“. Un messaggio in cui molte donne e famiglie possono trovare conforto dopo aver vissuto la stessa esperienza.