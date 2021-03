Sono stati finalmente archiviati alcuni problemi di privacy che hanno in qualche modo colpito gli smartphone Huawei dotati di EMUI 11 o EMUI 10. Questo, almeno per ora, il verdetto che possiamo portare alla vostra attenzione per quanto riguarda il recente aggiornamento di marzo. Dopo aver analizzato la lista dei device che hanno toccato con mano l’upgrade più atteso dell’ultimo anno, come osservato tramite l’articolo di pochi giorni fa, proviamo dunque a proiettarci in avanti, per comprendere a cosa serva l’ultimo pacchetto software.

I problemi di privacy su Huawei con EMUI 11 e 10 attraverso la patch di marzo

Cercando di analizzare più da vicino quanto trapelato oggi 12 marzo, cerchiamo di individuare i problemi di privacy su Huawei con EMUI 11 e 10 archiviati una volta per tutte con il nuovo aggiornamento di marzo. Come riporta Huawei Central, il produttore asiatico ha rilasciato la patch di sicurezza per migliorare la protezione del sistema operativo. Questo pacchetto software risolve i diversi livelli di exploit e problemi, inclusi due di livello critico, 13 con priorità alta e 132 di livello medio.

L’occasione è stata utile per specificare anche altri concetti. Ad esempio, la società cinese ha menzionato alcuni importanti problemi noti, che sono stati risolti in questo ultimo aggiornamento di sicurezza per i modelli con EMUI 11 ed EMUI 10. Queste anomalie si verificano comunemente anche su diverse versioni Magic UI. Un punto da non sottovalutare per l’utenza Huawei e Honor, in quanto le suddette vulnerabilità creano un modo agli hacker per accedere al proprio dispositivo.

Insomma, senza un intervento tempestivo da parte dei tecnici, aumentano le possibilità di fuga di dati. Per tutte queste ragioni, consiglio ai possessori di smartphone Huawei e Honor, ad oggi con EMUI 11 ed EMUI 10, di procedere immediatamente con il download dell’aggiornamento di marzo, appena il produttore lo metterà a disposizione.