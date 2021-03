Abbiamo conferme importanti, arrivate oggi 12 marzo, a proposito di smartphone che nel corso dei prossimi mesi potranno quantomeno contare su patch trimestrali, con una focalizzazione inevitabile su modelli come Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Come stanno le cose in questa fase? Nelle ultime ore, il produttore cinese ha pubblicato la lista dei modelli che vedranno assicurato il supporto software a medio termine. Vale dunque la pena concentrarsi sulle informazioni che abbiamo raccolto oggi.

Anche Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite con aggiornamenti trimestrali

Provando a scendere maggiormente in dettagli, possiamo andare ben al di là della patch per Huawei P20 Lite di cui vi abbiamo parlato il mese scorso. Alcuni, infatti, hanno pensato potesse trattarsi di un upgrade estemporaneo o fine a se stesso. Magari l’ultimo, dopo tre anni di sviluppo software tutto sommato accettabile per un dispositivo non certo di prima fascia in termini di struttura hardware. Così non sarà, almeno stando alle informazioni reperibili in queste ore.

Come riporta Huawei Central, infatti, tra gli smartphone della famiglia P che potranno ancora contare su aggiornamenti trimestrali troviamo i vari Huawei P40 lite, Huawei P40 lite 5G, Huawei P40 Lite E, Huawei P30 lite, Huawei P20 lite, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart 2020, Huawei P Smart S e Huawei P Smart + 2019. A questi, poi, possiamo aggiungere un altro prodotto ancora oggi molto popolare in Italia, come il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite.

Staremo a vedere se con il bollettino di aprile cambieranno le carte in tavola. Per ora, non possiamo fare altro che prendere atto della buona notizia per chi si ritrova con un Huawei P20 Lite o con un Mate 20 Lite, sperando che la situazione non cambi a stretto giro. Come vanno questi modelli dopo le recenti patch che abbiamo analizzato anche sul nostro magazine?