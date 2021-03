C’è un ristretto numero di cittadini italiani (ma comunque non trascurabile) che non ha ricevuto ancora il bonifico del cashback di dicembre, quello del periodo sperimentale del programma voluto dal Governo nel periodo natalizio. Nonostante la maggior parte degli iscritti all’iniziativa abbiano ricevuto quanto in loro diritto entro la data del 1 marzo, in alcuni casi qualcosa non è andato per nulla per il verso giusto e dunque le somme non sono state messe ancora a disposizione.

Come procede con il reclamo per mancato Cashback di dicembre? All’indomani del via dei primi pagamenti utili per il programma, era già stato pubblicato un approfondimento relativo alle modalità per presentare una domanda di verifica al Consap. Ora vanno dettagliati anche i tempi esatti entro i quali la richiesta di riesame della propria situazione va necessariamente inviata. Il termine non è per nulla prossimo alla scadenza ma meglio appuntarselo e comunque verificare subito la propria situazione, anche per evitare di dimenticarsene.

Chi vorrà inoltrare il reclamo per mancato cashback di dicembre dovrà farlo andando sul sito della Consap, nell’apposita sezione. Una volta effettuata la registrazione della propria utenza si potrà inoltrare la richiesta di verifica della propria situazione, sia nel caso in cui la somma non sia stata per nulla accreditata, sia nel caso l’importo non sia corretto. La stessa Consap sarà tenuta a dare un parere motivato entro e non oltre i 30 giorni.

Esclusivamente per i reclami di mancato cashback di dicembre, la richiesta di riesame alla Consap potrà essere inoltrata fino al prossimo 29 giugno. Per tutti gli altri periodi dell’iniziativa cashback, compreso quello attuale attivo fino ad inizio estate, ci saranno invece solo (si fa per dire) 120 giorni per richiedere spiegazione sulla propria situazione. Gli interessati dovranno per forza rispettare le tempistiche appena fornite, altrimenti ogni loro diritto sarà perso.