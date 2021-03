Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 12 marzo, a proposito del bonus collaboratori sportivi. Come avvenuto pochi giorni fa, prendendo spunto da alcune dichiarazioni di Spadafora, vale a dire l’ex Ministro dello Sport, anche questo venerdì possiamo concentrarci sugli aiuti previsti tra gennaio e marzo. In particolare, ritengo doveroso che ci si fermi su un paio di elementi utili a fare chiarezza, in attesa di comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista.

Le prossime tappe sul bonus collaboratori sportivi del 2021

A tal proposito, occorre prendere atto che in queste ore sia arrivato un chiaro segnale dal Presidente AIC Umberto Calcagno, il quale ha voluto mandare un messaggio a tutti a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021 inviando al Presidente del Consiglio Mario Draghi una lettera. Al suo interno, secondo quanto si apprende stamane, ci sarebbe la richiesta di conferma dei provvedimenti a sostegno al reddito per gli atleti e le atlete. Almeno per quanto concerne le categorie nelle quali le attività sportive sono in questo momento sospese.

L’altro tema caldo del momento si riferisce al Decreto Crescita. Secondo quanto appreso in queste ore, più in particolare, tutto ruota attorno alla pubblicazione del Decreto Sostegno, che secondo le più recenti voci di corridoio sarebbe slittata all’inizio della prossima settimana. Insomma, una questione delicata, ma che a breve ci darà una volta per tutte un verdetto sul bonus collaboratori sportivi. Tutti, del resto, vogliono capire quale sia la quota in arrivo e soprattutto le tempistiche.

Insomma, siamo entrati ufficialmente nella fase decisiva per determinare e definire la questione del bonus collaboratori sportivi, almeno per quanto concerne il supporto che tutti aspettano per la fase iniziale del 2021. Qualora abbiate ricevuto comunicazioni specifiche sotto questo punto di vista, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi.