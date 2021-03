La Pasqua in lockdown è un’ipotesi sempre più probabile: le restrizioni dovrebbero includere anche il lunedì di Pasquetta, estendendosi dal 3 al 5 aprile. Trattasi di una zona rossa nazionale, un po’ come già avvenuto in occasione delle festività di Natale e Capodanno. Come riportato da ‘ilmattino.it‘, il via libera dal consiglio dei ministri al Decreto Legge è appena arrivato.

Da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile, tutti i territori regionali con un numero settimanale di contagi superiore a 250 ogni 100 mila abitanti passeranno in automatico in zona rossa. La Pasqua in lockdown esula da questo discorso, dal momento che dal 3 al 5 aprile, come sopra accennato, le misure anti-Covid valide per la zona rossa si applicheranno a tutte le Regioni. Dovrebbe comunque essere possibile spostarsi all’interno della proprio territorio regionale verso un’abitazione privata, a patto che ciò avvenga una sola volta al giorno e fino ad un massimo di due persone. La riunione consumatasi con Regioni ed Enti Locali hanno evidenziato quanto sopra annunciato. Non sappiamo se le misure di cui sopra saranno sufficienti ad arginare la terza ondata, in cui ormai siamo purtroppo nel vivo come si evince dai dati epidemiologici giornalieri: la situazione è certamente difficile, ma, in un modo o nell’altro, bisognerà pur uscirne (speriamo con il minor numero possibile di ammalati, e soprattutto di decessi).

Ad ogni modo, la Pasqua in lockdown ormai è quasi una certezza: la zona rossa nazionale nei giorni dal 3 al 5 aprile non è più evitabile, con tutte le restrizioni del caso e le probabili eccezioni per le visite nelle abitazioni private (a patto di uscire una sola volta al giorno e fino ad un massimo di due persone). Immaginiamo che già nei prossimi giorni il piano venga dettagliato dal Governo, così da sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.