Sono state presentate da poco le Huawei Freebuds 4i, le nuove cuffie true wireless del produttore cinese di cui vi avevamo già parlato qui. Gli auricolari sono state concepite per garantire fino a 10 ore di riproduzione musicale senza funzione ANC (Active Noise Cancelling), e fino a 7,5 ore di riproduzione con ANC attivo. L’autonomia può estendersi ulteriormente con la custodia di ricarica: fino a 22 ore di riproduzione musicale. La ricarica rapida garantisce fino a 4 ore di utilizzo in appena 10 minuti di ricarica. Bello anche il design delle Huawei Freebuds 4i, che sfoggiano una custodia ovale assai compatta (piccola al punto da entrare perfettamente nel palmo della mano), e da poter tenere con comodità nella tasca dei jeans.

Le Huawei Freebuds 4i si avvalgono dei driver dinamici di 10mm, in grado di regalare bassi molto potenti. La fusione con il diaframma in polimero ‘PEEK + PU’ consente di fruire di tutte le sfumare di un brano musicale. Le nuove cuffie true wireless del colosso cinese includono anche la modalità Awareness, per non isolarsi del tutto dall’ambiente circostante. Potrete cambiare le modalità di ascolto toccando o esercitando una pressione prolungata sull’auricolare (la personalizzazione è consentita anche attraverso l’app ‘AI Life’). Basteranno pochi gesti touch per il controllo della riproduzione musicale o per la gestione delle telefonate. La cancellazione attiva del rumore viene abilitata attraverso il rilevamento del rumore ambientale dai microfoni e la successiva generazione di un’onda sonora inversa per abbattere il rumore. L’algoritmo provvede all’ottimizzazione del tutto, per garantire la migliore esperienza utente possibile.

Bene anche la qualità delle chiamate grazie ai tre sistemi anti-interferenza: il beamforming permette di captare la voce in modo preciso, il doppio microfono riduce il rumore del vento e la tecnologia AI di riduzione del rumore si occupa di filtrare il rumore di fondo. Le Huawei Freebuds 4i hanno un prezzo in Italia di 89 euro, e sono disponibili nele colorazioni Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red (gli utenti che le compreranno entro il 24 aprile riceveranno in regalo la fitness-band Huawei Band 4 e 3 mesi di Huawei Music, mentre chi se le porterà a casa prima del 26 aprile riceverà in aggiunta una case colorata).