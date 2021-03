Arriva anche in Italia il blocco della condivisione account Netflix, esattamente come accaduto negli Stati Uniti da qualche tempo. Si tratta di una mossa strategica per contrastare un fenomeno fin troppo diffuso, quello di dividere la spesa dell’abbonamento tra più utenti che non fanno parte della stessa famiglia o che comunque non abitano sotto lo stesso tetto. L’intenzione è quella di mettere un freno alla pratica di certo scorretta e che contribuisce a far perdere ingenti guadagni proprio a Netflix.

Chi sta ricevendo un blocco della condivisione account Netflix in Italia? Sarebbe in corso una fase sperimentale in cui alcuni utenti che praticano la procedura stanno visualizzando uno specifico messaggio sul display al loro primo nuovo tentativo di visione di contenuti. La notifica che compare sul monitor afferma quanto segue: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix”. poi, sempre lo stesso messaggio continua come segue: “È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica.”

Cosa succede dopo la visualizzazione del messaggio di alert? Verrà inviato un codice di verifica al solo titolare dell’abbonamento e questo dovrebbe comunicarlo all’altra persona con la quale condivide l’account, ma solo se quest’ultima fa parte dello stesso nucleo famigliare o domestico. L’operazione dovrà essere effettuata ogni volta che la procedura di verifica dalla piattaforma sarà avviata a monte.

Non è un mistero che in molti potrebbero tentare di aggirare ancora il blocco della condivisione account Netflix comunicandosi tra di loro i codici di verifica. Sta di fatto che il servizio sembra intenzionato a mettere in campo strumenti di verifica sempre più dettagliati, oltre quelli relativi alla posizione geografica degli utenti. I furbetti potrebbero insomma avere le ore contate: dopo una prima fase di test dela nuova procedura, questa potrebbe essere estesa a tutta la platea degli abbonati italiani.