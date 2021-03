Ormai manca solamente una settimana alla Festa del Papà 2021, e sono molti gli utenti a cercare un pensiero super originale da regalare al proprio ‘vecchio’. Questa è l’occasione giusta per non farsi scappare le super offerte che Amazfit, ormai famoso brand popolare tra gli appassionati di sport grazie ad una serie di smartwatch/sportwatch collegabili agli smartphone Android e iOS, ha deciso di allestire sul suo store ufficiale online. Come diffuso dallo stesso Amazfit, marchio lanciato dal produttore di smartband Huami, le offerte sono attive a partire da oggi 12 marzo e termineranno il giorno 22. Le proposte sono comprensive di sconti allettanti fino al 30% su diversi smartwatch. Vediamo insieme quali sono gli indossabili di Amazfit in super offerta.

Le attuali offerte da oggi disponibili sullo store ufficiale online di Amazfit dotate di codice sconto sono le seguenti: Amazfit Bip U a 52,90 euro anziché 59,90 euro con codice BIPU7, Amazfit Bip U Pro a 62,90 euro anziché 69,90 euro con codice BIPU7, Amazfit GTS 2 a 154,90 euro anziché 169,90 euro con codice MARZO10. La rassegna prosegue con Amazfit GTR 2 a partire da 159,90 euro con codice MARZO10, Amazfit GTR 47 mm a 94,90 euro anziché 149,90 euro con codice GTR15, Amazfit T-Rex a 99,90 euro anziché 149,90 euro con codice TREX10, Amazfit Zenbuds a 129,90 euro anziché 139,90 euro con codice MARZO10.

Molto interessanti sono anche le Amazfit PowerBuds a 69,99 euro anziché 89,99 euro con codice BUDS20 e poi ancora l’Amazfit Stratos 3 da 169,90 euro anziché 199,90 euro con codice MARZO10. Infine, vi sono anche altre offerte relative a wearable con disponibilità limitata, come nel caso di Amazfit GTR 42 mm a 99,90 euro invece di 139,90 euro, Amazfit GTS a 99,90 euro invece di 129,90 euro, Amazfit Band 5 a 34,90 euro invece di 44,90 euro, Amazfit GTS 2 Mini a 89,99 euro, Amazfit PowerBuds a 79,90 euro, Amazfit Neo a 34,90 euro invece di 39,90 euro, Amazfit GTR 2e a 129,90 euro e Amazfit GTS 2e a 129,90 euro. Insomma, cosa state aspettando? Affrettatevi a scoprire le nuove offerte con tanti prodotti in sconto nell’e-store di Amazfit per la Festa del Papà 2021.