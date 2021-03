WhatsApp ha in serbo un’altra novità per i suoi utilizzatori, questa volta relativa ai messaggi vocali. Avrete di certo anche voi un amico col vizietto di registrare messaggi vocali infinitamente lunghi: ebbene, la piattaforma consentirà di velocizzarne la riproduzione. Come riportato da ‘WABetaInfo‘ (una vera e propria istituzione quando c’è da fare previsioni sulle funzioni introdotte dall’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo), l’opzione che consentirà di velocizzare la riproduzione dei messaggi vocali su WhatsApp sarebbe già in lavorazione, sia su iOS che su Android. La novità sarebbe tale solo per WhatsApp, visto che la funzione esiste già da diverso tempo su Telegram (fin dall’estate del 2018 volendo essere precisi, valida per le note vocali e per i video, ed estesa poi nel 2020 ai podcast ed agli audiolibri).

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.



Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

In ogni caso, l’implementazione dell’opzione consentirà di velocizzare la riproduzione dei messaggi vocali su WhatsApp verrà accolta di certo con grande entusiasmo dagli utilizzatori, nonostante il ritardo accumulato rispetto alla concorrenza. Qualcuno direbbe ‘meglio tardi che mai’: l’avrà pensata così anche il team di sviluppo dell’app di proprietà di Facebook, che ultimamente sta anche lavorando al supporto dei video Reels di Instagram (lo scopo è quello di unificare il più possibile Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger, a partire dall’integrazione dell’esperienza d’uso tra le tre piattaforme), che permetterà di riprodurli direttamente nelle chat di WhatsApp una volta condivisi, senza dover abbandonare l’applicazione (proprio come già succede per i filmati di Facebook e YouTube, volendo fare un esempio come un altro).

A voi piacerebbe se venisse presto introdotta su WhatsApp l’opzione che consentirà di velocizzare la riproduzione dei messaggi vocali, molto spesso lunghi più di pochi minuti (nella vostra cerchia di amici e conoscenti ci sarà di certo qualcuno con questo vizietto)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.