Elettra Lamborghini ha il Covid, salta le prime puntate de L’Isola Dei Famosi. La regina del twerk è intervenuta sui social per spiegare cosa stesse succedendo, dopo le voci sulla che si erano già diffuse sulla sua mancata partecipazione ai primi appuntamenti con la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi.

A spiegare la situazione è la stessa protagonista, in isolamento, da casa: Elettra Lamborghini ha il Covid e per questo motivo dovrà osservare un periodo di quarantena. Risultata positiva a pochi giorni dalla partenza, Elettra Lamborghini è stata costretta a mettersi in isolamento. Non potrà vedere nessuno fino a quando non effettuerà un tampone con esito negativo, neanche suo marito Afrojack.

A Instagram lascia alcuni sfoghi in un doppio video condiviso nelle scorse ore: “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid. Sono rimasta a casa. Fino a poco tempo fa erro la Twerking Queen, ora sono la Covid Queen”.

Elettra Lamborghini aggiunge poi di essere sempre stata molto attenta, “fin troppo”. Nonostante le precauzioni è risultata positiva al Coronavirus. “Sono sempre stata attentissima e l’ho preso. So da chi l’ho preso ma non devo essere incazzata”, ha proseguito, individuando il suo “untore”.

Elettra Lamborghini ha il Covid ma sta bene. Ci ha tenuto a tranquillizzare personalmente i fan raccomandandosi di indossare sempre la mascherina di protezione individuale seguendo rigidamente le indicazioni per scongiurare il contagio e il diffondersi del virus. “Ringrazio il Signore perché io sto veramente bene, c’è gente invece che purtroppo è finita in ospedale”, osserva Elettra i cui sintomi si traducono solo in “naso che moccica e ogni tanto un po’ di tosse”.

La twerking queen non prenderà parte alla prima o alle prime due puntate de L’Isola Dei Famosi e si attendono aggiornamenti sul suo arrivo a destinazione.