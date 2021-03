Il campionato di Serie A è ancora lungo, ma, anche se mancano altri tre mesi al suo termine, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta già sondando il terreno per il futuro allenatore che sostituirà Gennaro Gattuso. Stando a quanto riporta l’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’ , ADL starebbe facendo i suoi giri di chiamate per individuare il profilo giusto a cui assegnare il progetto tecnico della squadra partenopea. Come è possibile leggere dal quotidiano sportivo rosa, il patron azzurro avrebbe già contattato quattro tecnici: Maurizio Sarri, Rafa Benitez, Luciano Spalletti e Ivan Juric.

In vista delle prossime tre partite di campionato contro Milan, Juventus (recupero del girone di andata rinviato per casi Covid) e Roma, che rappresentano un vero tour de force per il Napoli, il presidente De Laurentiis potrebbe seguire i suoi ragazzi in tutte e tre le trasferte, così da essere vicino a Gattuso e alla squadra. Si tratta, probabilmente, del periodo più difficile e importante della stagione per la compagine partenopea: malgrado le continue lamentele circa il lavoro del tecnico calabrese e dei risultati altalenanti della squadra, questo sicuramente non è il momento esatto per discutere e puntare il dito. C’è solamente un obiettivo che va a tutti i costi raggiunto: la conquista di un posto in Champions.

Il futuro della panchina del Napoli è argomento che poi si discuterà, anche se il patron sta già sondando le possibili alternative a Gattuso per cambiare decisamente rotta. I quattro nomi sono molto allettanti, tra vecchie guardie e nuove proposte: l’ipotesi di Sarri è fattibile e il tecnico toscano ex Juve e Chelsea sarebbe propenso a tornare, pur dovendosi prima liberarsi dal contratto che ha ancora attivo con la società bianconera. La stessa cosa varrebbe per Spalletti, ancora “legato” all’Inter. Discorso diverso per Benitez, appena rientrato dalla Cina ed in attesa di una nuova collocazione. Sia il tecnico spagnolo che ADL nutrono da sempre una grande stima e intesa reciproca. Infine, ma non come ultima scelta, ci sarebbe Juric, un nome nuovo, ma che sta dimostrando grandi cose all’Hellas Verona.