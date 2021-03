Che Dio ci Aiuti 7 si farà? Il finale della sesta stagione ha chiuso buona parte delle storyline dei protagonisti, lasciando la porta aperta a un possibile ritorno di Can Yaman.

Cos’è successo nell’ultimo episodio? L’ordine delle coppie è stato ristabilito dopo che il matrimonio di Nico e Ginevra è andato in fumo. Infatti entrambi non provano più gli stessi sentimenti di quando si erano innamorati, ed è diventato chiaro nel corso della stagione. Nico ha ritrovato Monica, capendo che è l’unica per lui, mentre Ginevra ha salvato Erasmo da un gesto (troppo) estremo, dichiarandogli il suo amore.

Altrove, Monica ha messo da parte le sue intenzioni di ricorrere all’inseminazione artificiale, abbracciando Penny e decidendo finalmente di adottarla. Suor Angela ha invece fatto pace con il suo passato.

E Azzurra? La tentazione rappresentata da Can Yaman è stata bella forte, ma alla fine la novizia pare aver preso una decisione sul farsi suora.

La presenza dell’attore turco, che nella puntata ha qualche battuta, è piaciuta molto agli sceneggiatori. Gino, questo il suo nome, è il nuovo barista del Convento degli Angeli e potremmo ritrovarlo anche in Che Dio ci Aiuti 7.

Il rinnovo non è ancora ufficiale, ma confidiamo che non tarderà ad arrivare. Nonostante il finale abbia chiuso parecchie storyline, lasciando però molti dubbi sul loro sviluppo – Carolina, ad esempio, è un personaggio che non ha mai funzionato, e ha lasciato Assisi con diverse domande sulla sua storia.

Incertezze a parte, gli ascolti premiano l’affetto del pubblico veterano di Rai1: Che Dio ci Aiuti 6 chiude in bellezza, registrando 6.113.000 spettatori pari al 27.1%. Un vero record per una fiction in onda da quasi dieci anni. Il futuro di Che Dio ci Aiuti 7 è ancora nel limbo e non resta che attendere la decisione di Rai e Lux Vide, anche per capire chi ritroveremo nella prossima stagione. A parte le intramontabili Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Cristina Chillemi, il resto del cast resta ancora un’incognita.