Siamo alla seconda giornata di problemi con l’accesso all’area personale Iliad. Esattamente come ieri, anche in questo venerdì 12 marzo sono in molti a non riuscire ad accedere al profilo personale, nonostante più tentativi effettuati con nome e utente e password corretti inseriti sul sito del vettore mobile.

La tipologia di errore si ripete, oramai, da più di 24 ore. L’accesso all’area personale non va a buon fine per un messaggio che compare ad ogni tentativo di entrata, quello di autenticazione in corso. La pagina poi resta tutta bianca e all’apparenza in continuo caricamento ma nulla accade nei minuti successivi. Come naturale conseguenza, molti servizi per gli utenti sono negati. Ad esempio non è possibile visionare il credito residuo ma neanche verificare l’offerta abbinata alla SIM, la data della sua scadenza mensile. Per finire è anche inibita la possibilità di attivare o disattivare determinate opzioni come quelle relative alla segreteria telefonica. Insomma, il disservizio è reale

Le richieste di assistenza all’operatore mobile si sono moltiplicate nelle ultime ore. Le difficoltà sono dunque diffuse a livello nazionale e il disguido tecnico, per il momento, non è stato risolto. Lo stesso vettore ha affermato di aver comunicato l’anomalia agli esperti che stanno effettuando dunque delle verifiche anche oggi, anche se evidentemente ancora senza buoni esiti.

Come nella giornata di ieri, il consiglio che l’operatore fornisce nel caso di problemi di accesso all’area personale Iliad è quello di tentare di entrare nel proprio profilo non tramite navigazione da rete dati mobile ma semmai con collegamento da un router Wi-Fi. Naturalmente si tratta di un rimedio temporaneo a cui dovrebbe seguire quello definitivo, si spera nel più breve tempo possibile. Sulle nostre pagine non mancheranno ulteriori aggiornamenti sull’anomalia, non appena disponibili attraverso canali ufficiali e non.