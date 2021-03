Alessandra Amoroso a C’è Posta Per Te, nell’ultima puntata di sabato 13 marzo. Va in onda domani sera, infatti, l’ultima puntata del people show di Maria De Filippi che accoglie in studio due superospiti d’eccezione per il gran finale.

Due i personaggi attesi in studio, due donne forti; una appartiene al mondo della musica, l’altra al mondo della televisione. Alessandra Amoroso a C’è Posta Per Te sarà la protagonista di una storia di cui incontrerà i protagonisti a sorpresa; l’altra ospite della puntata conclusiva di C’è Posta Per Te sarà Luciana Littizzetto. L’attrice e comica sarà in studio per fare una sorpresa a coloro che si racconteranno in prima serrata condividendo con i telespettatori di Canale 5 le proprie vicissitudini.

Domani, sabato 13 marzo, Maria De Filippi conduce sulla rete ammiraglia Mediaset l’ultimo appuntamento della fortunata stagione di C’è Posta per Te, programma che ancora una volta si conferma lo show d’intrattenimento più visto della stagione.



La formula è sempre quella vincente: Maria De Filippi racconta le storie della gente comune alla gente comune, con il sostegno occasionale di alcuni ospiti d’eccezione che sorprendono i protagonisti dei suoi racconti e portano loro un sorriso sincero dopo un periodo di sofferenza.



C’è Posta Per Te ha l’obiettivo di raccontare le storie della gente che da sempre emozionano nel profondo e fotografano la società, accogliendo in studio persone che si mettono a nudo condividendo le proprie sofferenze, le proprie gioie e le proprie emozioni ma anche i problemi in famiglia o nella vita sentimentale, in amicizia così come in amore.

Missione della padrona di casa è talvolta quella di fare da paciere nel consentire ricongiungimenti e riconciliazioni, altre quello di emozionare con storie di profonda gratitudine sostenendole con i suoi ospiti più amati.

Luciana Littizzetto ed Alessandra Amoroso a C’è Posta Per Te chiudono la stagione 2020. La prossima settimana andrà in onda il serale di Amici.