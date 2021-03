Avrà un cast corale, come molti dei film di Gabriele Muccino, la serie A Casa Tutti Bene, il primo progetto per la tv firmato dal regista de L’Ultimo Bacio e La Ricerca della Felicità. Si tratta di un reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018 e vincitore del premio speciale David dello Spettatore ai David di Donatello 2019.

Le riprese della serie A Casa Tutti Bene, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, stanno per iniziare a Roma: si gira dal 15 marzo fino all’estate, con riprese previste anche all’Argentario. Il debutto su Sky e NOW TV è previsto entro il 2021.

Il film diventa un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino, che della serie A Casa Tutti Bene è anche sceneggiatore insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Un grande cast corale interpreta i membri di una famiglia allargata e complessa, alle prese con conflitti, risentimenti e segreti pur nell’ambito di legami affettivi molto forti.

A guidare il cast di A Casa Tutti Bene sono Laura Morante (già diretta da Muccino in Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (il Samurai di Suburra – La Serie, prossimamente anche in un’altra produzione Originale Sky, Alfredino – Una Storia Italiana), nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante romano La Villetta. I due sono genitori di Carlo, Paolo e Sara, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La Mafia Uccide Solo d’Estate, Latin Lover), Simone Liberati (Petra, La Profezia dell’Armadillo, Suburra) e Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin).

Fanno parte del cast della serie A Casa Tutti Bene anche Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) nei panni di Elettra, ex moglie di Carlo con cui condivide la figlia Luna (l’esordiente Sveva Mariani): quest’ultima è legata a Manuel, cuoco del ristorante La Villetta interpretato da Francesco Martino (L’Oro di Scampia, Catturandi – Nel Nome del Padre). Ginevra, attuale compagna di Carlo, è interpretata da Laura Adriani (Tutta Colpa di Freud), mentre Antonio Folletto (Gomorra – La Serie, Capri-Revolution, I Bastardi di Pizzofalcone) è il compagno di Sara, Diego.

C’è poi la famiglia Mariani, interpretata nella serie A Casa Tutti Bene da Paola Sotgiu (Suburra – La Serie) nei panni di Maria Ristuccia (in Mariani), sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati da Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (già sul set con Muccino in Baciami Ancora). Infine Milena Mancini sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).

Muccino ha voluto nel cast della serie A Casa Tutti Bene anche la cantante Emma Marrone, che aveva già debuttato da attrice nel suo ultimo film, Gli Anni più Belli: qui interpreta la compagna di Riccardo, Luana.

Ecco la trama della serie A Casa Tutti Bene, produzione per cui sono aperti i casting per comparse e figurazioni speciali.