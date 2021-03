Stampare etichette online diventa sempre più una prassi per le aziende che decidono di sfruttare i vantaggi del mondo digitale e ottenere etichette in linea con i propri bisogni. Ma, è importante saper scegliere: chiunque abbia bisogno di stampare etichette adesive può rivolgersi online a LabelDoo con la consapevolezza di usufruire di un servizio di alta qualità.

Per le aziende, le etichette consigliate sono quelle in bobina, che si distinguono rispetto alle versioni a foglio perché offrono la possibilità di stampare quantità anche consistenti con un livello di personalizzazione molto elevato; il rotolo, poi, si presta tanto all’applicazione automatica quanto a quella manuale. Questo non è un aspetto di secondo piano: è auspicabile, infatti, che le etichette possano essere applicate al supporto con la massima facilità, così da velocizzare e rendere più agevole il lavoro.

La personalizzazione

LabelDoo mette a disposizione un configuratore online di facile utilizzo anche per la chiarezza che lo caratterizza. Gli utenti che se ne avvalgono possono progettare le etichette che desiderano per poi verificare il preventivo. Anche questo è un fattore importante che contribuisce ad abbreviare le tempistiche. Usando il configuratore, è necessario definire le dimensioni e il formato, per poi indicare i materiali di stampa; altri parametri che devono essere precisati sono quelli relativi alle quantità, alle finiture e al tipo di applicazione. Dopo aver inserito la data di consegna, si può visualizzare il prezzo finale.

I vantaggi del servizio online

Il servizio online per la stampa delle etichette adesive personalizzate garantisce tanti vantaggi, a cominciare dalla possibilità di stampare, con un ordine solo, varianti diverse per le stesse etichette. In altri termini, qualora vi sia l’esigenza di riprodurre una particolare etichetta con grafiche differenti, non bisogna far altro che caricare i vari file per poi precisare il numero di pezzi richiesto nella medesima configurazione per ciascuna variante. Una sola commessa permette di ottenere tutte le etichette di cui si ha bisogno, e per ciascuna variante si può scegliere il numero di pezzi.

Le nobilitazioni

Il configuratore di LabelDoo, inoltre, mette a disposizione varie tipologie di nobilitazioni, ognuna delle quali con caratteristiche ed effetti differenti che vale la pena conoscere. Con la stampa a caldo, ad esempio, si beneficia di un risultato brillante e al tempo stesso elegante con nove colori per la lamina. Ancora, si può prendere in considerazione il rilievo serigrafico, che assicura un effetto piacevole al tatto, oltre che alla vista, dando spessore a un particolare elemento dell’etichetta. Poi, ci sono la verniciatura e la plastificazione, che rendono le etichette più resistenti; non sono possibili su tutti i materiali, ma ovviamente viene specificato quando non si può procedere. L’effetto antigraffio garantito dalla verniciatura, inoltre, è sinonimo di resistenza e longevità nel tempo.

I vantaggi offerti dal Reseller System

Chi sceglie di diventare partner di Labeldoo.com ha la possibilità di accedere agli esclusivi vantaggi che vengono assicurati dal Reseller System, sotto forma di sconti. Questo programma è stato sviluppato e messo a punto per i professionisti e per gli etichettifici, ma anche per le tipografie, per gli studi grafici e per le agenzie di comunicazione. Diventare Reseller è semplice: tutto ciò che si deve fare è effettuare la registrazione sul sito di LabelDoo, per poi scegliere la voce Reseller dal pannello Account Utente e inoltrare la richiesta. Questa verrà presa in esame dallo staff di Labeldoo.com. Qualora la richiesta venga accettata, sarà inviato un messaggio di posta elettronica con la comunicazione di conferma.

Che cosa prevede il Labeldoo Reseller System

Ma come funziona il Labeldoo Reseller System? Molto semplicemente, più si compra e più si ha la possibilità di risparmiare, venendo premiati con uno sconto a seconda degli acquisti effettuati. I Reseller Bronze sono quelli che effettuano fino a 3mila euro di acquisti ogni sei mesi; i Reseller Silver sono quelli che effettuano tra i 3mila e i 6mila euro di acquisti ogni sei mesi; i Reseller Gold sono quelli che effettuano più di 6mila euro di acquisti ogni sei mesi. Per loro lo sconto è rispettivamente del 5, del 7 e del 10%.