Arrivano indubbiamente indiscrezioni molto interessanti oggi 11 marzo, per quanto riguarda un device tanto atteso come il cosiddetto Huawei P50 Pro. In particolare, si parla molto della fotocamera e del suo aspetto, dopo alcune voci sulla serie in questione che abbiamo preso in esame anche noi nei giorni scorsi. Soprattutto sul fonte del display e del sistema operativo. Vediamo, dunque, di comprendere al meglio in quale direzione potrebbe essere andata la progettazione dello smartphone.

Lenti gigantesche con la fotocamera di Huawei P50 Pro

Nello specifico, secondo le voci riportate stamane da Huawei Central, pare che una caratteristica distintiva del nuovo Huawei P50 Pro possa focalizzarsi proprio sullo slot dedicato alla fotocamera. Andando con ordine, il render trapelato questo giovedì ci mostra una versione molto particolare di Huawei P50 Pro, con cui potremo notare che il device sia dotato di un display da 6,6 pollici. Le curve su ciascun bordo potrebbero essere leggermente meno marcate rispetto al passato, mentre lo schermo ha un foro centrale al posto di un ritaglio a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra.

Uno delle novità più interessanti che vedremo con Huawei P50 Pro e forse, in parte, con la serie in questione, ci riporta come accennato in precedenza alla nuova configurazione della fotocamera. Si tratta di uno slot gigantesco, che ha una forma di pillola decisamente più “importante” rispetto al passato, oltre ad essere composta da due grandi sfere. Si prevede che entrambi queste possano ospitare più di una o due telecamere, ma al momento non abbiamo certezze sotto questo punto di vista.

Le precedenti indiscrezioni ci avevano parlato di un Huawei P50 Pro alimentato dal processore Kirin 9000 5nm, senza dimenticare la piccola rivoluzione della fotocamera e un sistema software evoluto. HarmonyOS con ogni probabilità preinstallato nella sua variante cinese.