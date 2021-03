L’11 marzo negli Stati Uniti riparte la programmazione di Grey’s Anatomy 17 con la seconda parte di stagione, come sempre preceduta dal suo spin-off Station 19 le cui trame sono ormai integrate e sequenziali.

Nei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17 la trama riparte dal finale di metà stagione, il sesto episodio, durante il quale i medici del Grey Sloan Memorial Hospital avevano trattato due ragazzine vittime di una tratta di prostituzione.

La trama orizzontale di Grey’s Anatomy 17

Jackson ha curato le ustioni delle ragazze, che hanno dato fuoco alla casa in cui erano state rinchiuse pur di cercare la fuga, mentre a Owen e Amelia è toccato il duro compito di salvare la vita al loro rapitore. A patire più di tutti la vicenda è Maggie, che si identifica nelle due ragazze di colore vittime al punto da avere uno sfogo drammatico sul razzismo endemico e i diritti negati alle persone afroamericane, affrontando anche il tema della parità di accesso alle cure rispetto ai caucasici. Intanto, in cerca dell’uomo, riappare tra le corsie d’ospedale Opal, la paziente su cui DeLuca aveva sospetti atroci: a quanto pare è proprio lei a reclutare le ragazze per il traffico di esseri umani destinato allo sfruttamento della prostituzione. Stavolta lo specializzando non ha intenzione di farsela scappare e decide di seguirla, aiutato dalla sorella Carina.

Il filone sentimentale di Grey’s Anatomy 17

Intanto all’interno dell’ospedale, su suggerimento di Richard, Teddy racconta finalmente a Owen della sua relazione vissuta anni prima con la defunta migliore amica Allison (nome che entrambi hanno deciso di dare alla loro figlia). Se per la Altman questa confessione era un modo per spiegare il suo tradimento con Koracick, per Hunt è semplicemente la dimostrazione che non la conosceva affatto.

Il Covid in Grey’s Anatomy 17

Nel frattempo Tom è uno dei tanti pazienti Covid dell’ospedale, che ha raggiunto la sua capacità di picco nell’accoglienza dei pazienti: tutti gli spazi possibili – perfino la caffetteria – sono stati convertiti in reparti Covid per far fronte alla mancanza di posti letto. A preoccupare più di tutti però è Meredith, che dopo essersi risvegliata e aver persino soccorso un paziente, finisce in terapia intensiva col ricorso alla respirazione assistita.

La seconda parte di stagione di Grey’s Anatomy 17×07

Grey’s Anatomy 17×06 (qui la nostra recensione) si è concluso con la scena di Meredith intubata da Teddy: il promo del settimo episodio, première di metà stagione, non accenna alla sorte della protagonista, ma si concentra soprattutto sulla vicenda di Opal e sulle drammatiche condizioni dell’ospedale nel picco di pandemia. L’attrice e produttrice Debbie Allen ha parlato di uno episodio scioccante che “scuoterà i fan“, mentre il promo annuncia un finale sorprendente. Per questa seconda parte di stagione sono attesi episodi dal tono più leggero rispetto alla prima, ma il finale di questa stagione sarà in grande stile perché, a detta della showrunner Krista Vernoff, dovrà fungere da eventuale finale di serie visto il rinnovo in bilico per Grey’s Anatomy 18.

Grey’s Anatomy 17×07

Ecco la trama, le immagini promozionali e il promo dell’episodio 17×07, dal titolo Helplessly Hoping, in onda negli USA l’11 marzo (prossimamente in Italia su Fox), che anche stavolta è un crossover con Station 19.

Grey’s Anatomy 17×07 riprende dal precedente episodio di Station 19 quando entrambe le squadre sono coinvolte in una situazione tesa in cui c’è molto da perdere. Nel frattempo, Jo convince Hayes a infrangere le regole su un caso, e Maggie e Winston si ritrovano.