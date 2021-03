Quando inizia il serale di Amici 2021? All’avvio della fase finale del programma TV condotto d Maria De Filippi manca ormai davvero pochissimo e i concorrenti ancora in gara stanno già affrontando gli ultimi scogli che li porteranno ad ottenere la maglia del serale oppure a fare definitivamente ritorno a casa.

Quando inizia il serale di Amici 2021? La data della prima puntata della fase serale di Amici 2020/2021 non è ancora stata annunciata in via ufficiale ma probabilmente emergerà nel corso della puntata speciale di sabato 13 marzo, l’ultima prima dell’ultima fase del programma.

Il serale di Amici 2021 inizia infatti sabato 20 marzo, a partire dalle ore 21.25 su Canale 5. L’ultima puntata di C’è Posta Per Te è attesa per sabato 13 marzo e, a seguire, non è in programma lo speciale che raccoglie il meglio dell’edizione 2021 del people show di Canale 5.

Il sabato sera successivo è dunque destinato alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che partirà ufficialmente sabato 20 marzo. Anche per questa edizione viene confermata l’assenza della diretta: le puntate del serale di Amici 2021 verranno registrate preventivamente per essere trasmesse il sabato sera in prima serata. La finale del programma, con l’annuncio del vincitore dell’edizione numero 20, è attesa non prima della fine di maggio ma si attendono comunicazioni ulteriori.

Mancano anche i giudici del serale, ovvero i personaggi noti che si occuperanno di votare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini assegnando punti decisivi per il passaggio alla puntata successiva. Assente un numero massimo di concorrenti da ammettere; assente anche lo storico direttore artistico Giuliano Peparini che quest’anno ha lasciato il suo incarico a Mediaset per concentrarsi su altri progetti. Maria De Filippi rinuncia quindi ai famosi ed apprezzati quadri di Peparini per la danza.

Al suo posto ci sarà il nuovo direttore artistico Stéphane Jarny, molto apprezzato nella TV francese.