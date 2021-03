I video Reels di Instagram presto potrebbero arrivare su WhatsApp. A rivelarlo è il solito ‘WABetaInfo‘, che, senza troppi giri di parole, ha confermato tale possibilità, pur non dando indicazioni sui tempi di rilascio dell’upgrade. Ormai sappiamo quale sia l’obiettivo di Mark Zuckerberg, ovvero fondere WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger il più possibile (cosa che non convince tutti: molti si sono detti preoccupati per la propria privacy), cosa che dovrà in primis passare da una migliore interazione tra le tre piattaforme.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

I video Reels di Instagram altro non sono che filmati divertenti da poter condividere con i propri amici sul noto social network delle immagini attraverso una breve registrazione di video multi-clip di 15 secondi, da poter editare con audio ed altri effetti (la funzione nasce un po’ di risposta a TikTok, allo scopo di contrastarne l’egemonia per evitare di perdere terreno). L’arrivo dei video Reels di Instagram su WhatsApp consentirà ai suoi utilizzatori di avviarli direttamente in chat, e di guardarli da lì direttamente, un po’ come è già possibile fare con i video di Facebook e di YouTube (quando un contenuto viene condiviso non si è più soliti essere reindirizzati sulle piattaforme madri, dato che la fruizione è già possibile su WhatsApp).

Come vi dicevamo prima, non sappiamo quando esattamente la funzione sarà resa disponibile su WhatsApp, anche se è lecito aspettarsi di incrociare la feature in qualche build beta da qui a poche settimane (in genere quando WABetaInfo si sbilancia parlando di nuove funzioni è perché la situazione è già bella matura). A voi quanto piacerebbe se i video Reels di Instagram venissero effettivamente resi fruibili su WhatsApp, potendoli così vedere direttamente senza essere costretti a passare da Instagram? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.